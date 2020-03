Sono in totale 10 i pazienti ricoverati all’ospedale Cardinal Massaia di Asti: dunque 2 i nuovi ricoveri (entrambi provenienti dal gruppo rientrato dalla Liguria) rispetto a ieri.

Un paziente e’ in corso di valutazione per eventuale trasferimento dal reparto di Malattie infettive alla Rianimazione, mentre restano serie, ma sotto controllo, le condizioni del paziente già trasferito in Rianimazione sabato scorso.

Si registrano alcuni casi di evoluzione peggiorativa tra i restanti pazienti in degenza agli Infettivi che restano sotto attento e continuo controllo.