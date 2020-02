Salgono a quattro gli astigiani risultati positivi ai tamponi sul coronavirus. Si tratta di un gruppo di astigiani che ha preso parte alle vacanze marittime organizzate dalla Provincia all’hotel Bel Sit di Alassio. In quella stressa struttura ha soggiornato un persona della Lombardia che ha contratto il Covid 19. I nostri concittadini sono stati portati nell’ospedale San Martino di Genova.

Il sindaco di Asti è in contatto con le autorità locali e sta raggiungendo telefonicamente uno ad uno tutti gli astigiani che ora sono chiusi nella struttura alberghiera.

Il presidente della provincia Lanfranco è invece partito per Alassio già nel tardo pomeriggio.

Per entrambi gli amministratori la necessità di essere vicini agli astigiani e di capire la loro situazione.

Intanto il presidente della Liguria ha affermato in conferenza stampa che i nostri concittadini, assieme ad altri vacanzieri di Castiglione d’Adda già domani verranno trasferiti in una struttura militare in Piemonte.