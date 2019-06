“Desidero fare i migliori auguri di buon lavoro alle donne e agli uomini che il Presidente Alberto Cirio ha scelto per la nuova Giunta della Regione Piemonte. A ciascuno di loro vanno le congratulazioni di tutta Uncem Piemonte e mie personali”. LO afferma il presidente Uncem Piemonte Lido Riba.

E continua: “La nostra Associazione è pronta a lavorare intensamente, secondo una storica e immutata tradizione istituzionale, con il Presidente e con gli Assessori, oltre a tutto il Consiglio regionale. Le congratulazioni vanno in particolare a Fabio Carosso, nominato Vicepresidente, al quale sono state assegnate le deleghe a Montagna, Enti locali, Parchi, Urbanistica e Programmazione paesaggistica. Carosso è Sindaco di Coazzolo, nell’Astigiano, e come altri Assessori che sono o sono stati Amministratori locali e Sindaci, conosce bene impegno, sfide e opportunità delle aree interne e montane del Piemonte. Sarò felice di poterlo presto incontrare, assieme a tutti i Colleghi della Giunta, per condividere un intenso e proficuo percorso”.