Trasferta interra di Sicilia per il Vespa Club di Canelli. Il 9 maggio scorso, in sella alle proprie Vespa, alcuni iscritti sono partiti dalla città dello spumante in direzione porto di Genova per imbarcarsi in direzione Mazara del Vallo.

Raccontano i vespisti canellesi: «Accompagnati dai vari Vespa Club locali abbiamo visitato Palermo, Monreale, Macari, San Vito lo Capo, Segesta, Erice e dintorni. Poi Agrigento, Selinunte, Scala dei Turchi, Valle dei Templi, Marsala, Menfi».

Il 17 e 18 maggio i canellesi hanno partecipato al raduno nazionale organizzato dal Vespa Club Mazara del Vallo. Raccontano: «Sono state due giornate indimenticabili, dove il Vespa Club Canelli si è classificato al 1° posto al Campionato Turistico Nazionale. Accoglienza spettacolare, ottimo cibo, la Sicilia ci è rimasta nel cuore».