L’estate delle Donne del Vino del Piemonte è “A quattro mani”: produttrici e cuciniere insieme per una rassegna di cibo e vino rivolta ai winelover e agli appassionati di enogastronomia.

Delle otto serate in calendario – durante le quali le vignaiole hanno interagito con le ristoratrici da cui sono state ospiti per proporre i loro abbinamenti a tavola – quella alla Trattoria I Bologna di Rocchetta Tanaro sarà l’ultima.

Venerdì 4 settembre appuntamento alle 19.30 per degustare il menu della serata e gli abbinamenti con i vini Braida, La Colombera, Tenuta Carretta, Sukula al prezzo di 40 euro a persona.

Le vignaiole racconteranno bottiglie e piatti, e spiegando volta per volta, portata per portata, come vengono studiati gli abbinamenti.

Necessaria la prenotazione: 0141644600 – info@trattoriaibologna.it