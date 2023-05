L’Associazione Italiana Sommelier Piemonte, a cura della Delegazione di Asti, organizza per la sua VI edizione Abaccabianca, l’evento che ci porta alla scoperta di tutto un altro Piemonte.

Con il patrocinio della Regione Piemonte e del Comune di Vignale Monferrato, Abaccabianca è l’evento che permette al grande pubblico di enoappassionati di trovare, in un unico appuntamento, 200 vini prodotti da uve bianche, espressione di grandi eccellenze e aree geografiche storicamente vocate ai grandi vitigni bianchi.

Domenica 28 maggio dalle 11 alle 19 e lunedì 29 maggio dalle 11 alle 18, Vignale Monferrato diventa il centro della viticultura in bianco.

Nelle sale dell’elegante Palazzo Callori saranno allestiti i banchi in un percorso studiato dai sommelier per raccontare una regione: Alto Piemonte, Monferrato, Alta Langa, Roero, Gavi, Colli Tortonesi, Langhe, Terre Alfieri, e il focus sulla Valle Belbo: una mappatura completa che illustrerà tutte le sfumature date dai diversi stili e tecniche di vinificazione, dalle annate alle dimensioni e storie aziendali.Ai banchi d’assaggio isommelier AIS Piemonteracconteranno i vini scelti per peculiarità e qualità.

Come ogni anno, si rinnova l’invito ad una Regione Ospite: l’Umbria, altra area conosciuta per i suoi grandi rossi, sarà presente con una selezione di vini bianchi in un banco dedicato. Preziosa sarà la presenza di un gruppo di produttori umbri.

Ci sarà spazio spazio anche per il Vermouth per il Moscato che sarà protagonista domenica 28 maggio di un evento a cura di Tasting Brothers e Cantina Social, in collaborazione con il Consorzio dell’Asti Docg.Bevi Vibe, domenica dalle 16 alle 17 interviste ai produttori e, a seguire, aperitivo dedicato al Moscato d’ Asti e Asti Docg.

Poi masterclass come quella che si terrà lunedì 29 maggio alle 15. L’Europa del Riesling dalla Germania alle Langhe, questo il titolo della degustazione internazionale tenuta da Nicola Bonera, degustatore Ais e professionista della comunicazione del vino, negli splendidi saloni di Palazzo Callori, iscrizione su www.aispiemonte.it per 50 posti.Costo 30 euro, pagamento anticipato.

Un evento come Abaccabianca è il momento ideale per i ristoratori, enotecari e chi opera nel settore della ristorazione, per scoprire e approfondire, ecco perché si è scelto di bissare lunedì 29 maggio dalle 11 alle 18. Per gli operatori del settore Ho.Re.Ca l’ingresso è gratuito con iscrizione via mail a eventi.aisasti@gmail.com. Tutta la giornata è aperta al pubblico con le stesse modalità della domenica.

Due giorni intensi di degustazioni richiedono un adeguato sostegno e così per l’edizione 2023 l’area Food si fa in quattro con Recina, Gaudenzio, Sans Soushi e Silos.

L’evento a cura della delegazione di Asti, si fa forte della collaborazione di altre delegazioni di Ais Piemonte che contribuiscono alla ricerca dei vini da proporre e alla realizzazione del servizio ai banchi d’assaggio.

Saranno presenti realtà del panorama vitivinicolo nazionale come Amorim Cork Italia che da anni collabora con l’associazione e che rinnova, per l’edizione 2023 di Abaccabianca, il suo sostegno come sponsor tecnico della manifestazione.

Tra i partners si conferma Accessori da Vino, azienda toscana che fornisce accessori, oggettistica personalizzatautile per la degustazione del nostro prezioso nettare.

Media Partner dell’evento è LangheTv, presente a Palazzo Callori per raccontare con interviste e video, le degustazioni e i banchi d’assaggio.

L’ingresso alla manifestazione ha un costo di 20 euro soci Ais e 25 euro non soci Ais e comprende il bicchiere e tutte le degustazioni dei vini presenti ai banchi d’assaggio.

www.aispiemonte.it