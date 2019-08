Questa mattina, 26 agosto, il vicepresidente della Regione Piemonte, Fabio Carosso, ha preso parte a Castagnole delle Lanze alla tradizionale Fiera della nocciola, giunta alla sua 160a edizione, in cui viene annunciata la quotazione ufficiale del frutto, che quest’anno oscillerà tra i 340 e i 360 euro al quintale.

In occasione del dibattito che si è tenuto sul futuro del mercato di questo prodotto piemontese dalle qualità uniche, il vicepresidente ha sottolineato come il fatto che la tonda gentile venga coltivata principalmente da piccoli aziende possa mettere queste ultime in posizione di svantaggio nel determinarne il prezzo finale sul mercato.

Per questo Carosso ha manifestato l’intenzione della Regione di sostenere forme di collaborazione tra coltivatori, in modo che questi possano influire maggiormente sulle variabili che definiscono il costo di vendita.

Al termine dell’incontro, il vicepresidente ha poi partecipato alle premiazioni dei due concorsi per la quantità e la qualità delle nocciole.