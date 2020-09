È arrivato il week end di Cocco…Wine: uno degli appuntamenti enogastronomici più sfiziosi e frequentati in Piemonte è giunto quest’anno alla diciannovesima edizione. L’associazione Go Wine promuove e organizza l’evento d’intesa con il Comune di Cocconato.

In un periodo così particolare la formula resta invariata, ma con alcune avvertenze: su prenotazione, numero chiuso per consentire di regolare l’afflusso di persone ed evitare assembramenti.

E fin da ora si aprono appunto le prenotazioni, come per un grande spettacolo, chiedendo al pubblico desideroso di partecipare una particolare attenzione, visto il momento che attraversiamo.

Cocconato si trasformerà in una virtuale strada del vino, in cui alternare gli assaggi dei vini ai prodotti tipici del territorio, che riempirà il centro storico del paese e ospitando le cantine di Cocconato e del Monferrato.

Il programma: venerdì 4 settembre (dalle ore 19 alle 24): l’anteprima del “Salotto di Cocconato”, sabato 5 settembre (dalle 17 alle 24) e domenica 6 settembre (dalle 16 alle 20): il centro storico ospiterà il banco d’assaggio dei vini e dei prodotti tipici delle aziende di Cocconato, del Monferrato e delle delegazioni ospiti.

L’evento è pertanto su prenotazione e fino a esaurimento dei posti in piedi disponibili.

Per prenotare sarà sufficiente scrivere a stampa.eventi@gowinet.it, e seguire le istruzioni che vi verranno fornite.

PROGRAMMA, ORARI E COME DEGUSTARE

VENERDI’ 4 SETTEMBRE

dalle ore 19 alle ore 24 (Piazza Cavour)

– Banco d’assaggio esclusivo delle cantine e dei prodotti tipici di Cocconato.

– Isole del vino: “I vini di Toscana” e “Lo Chardonnay in Italia e nel mondo”.

– Il salotto di Cocco…Wine: a tavola con i sapori e i vini di Cocconato.

(nei prossimi giorni i dettagli)

SABATO 5 SETTEMBRE

dalle ore 17 alle ore 24 (Piazza Giordano, Piazza Cavour, Via Roma)

– Banchi d’assaggio delle cantine di Cocconato e del Monferrato e dei prodotti tipici

– Isole del vino: “I vini di Toscana” e “Lo Chardonnay in Italia e nel mondo”.

DOMENICA 6 SETTEMBRE

dalle ore 16 alle ore 20.00 (Piazza Giordano, Piazza Cavour, Via Roma)

-Banchi d’assaggio delle cantine di Cocconato e del Monferrato e dei prodotti tipici

-Isole del vino: “I vini di Toscana” e “Lo Chardonnay in Italia e nel mondo”.

I PROTAGONISTI:

Le cantine di Cocconato, insieme a vari ospiti, animeranno il banco d’assaggio allestito lungo il percorso che si snoderà all’interno del paese: una virtuale strada del vino, in cui agli assaggi saranno alternate le degustazioni dei prodotti tipici.

Ecco le aziende vinicole del Comune di Cocconato protagoniste dell’evento:

– DEZZANI

– MACIOT

– MAROVÈ

– NICOLA FEDERICO

– POGGIO RIDENTE

E inoltre altre cantine…presenti sabato 5 e domenica 6 settembre

BOERI – Costigliole d’Asti (At)

CANTINA SOCIALE DI CASTAGNOLE MONFERRATO

CASCINA CARLOT – Coazzolo (At)

GARINO – Cunico (At)

PRODUTTORI DI GOVONE – Govone (Cn)

SACCOLETTO DANIELE – San Giorgio Monferrato (Al)

TERRE D’EBURIAS – Costigliole d’Asti (At)

I prodotti tipici

Ecco un primo elenco delle realtà che hanno intanto aderito:

APICOLTURA BEEO – Cocconato (At): Produzione di Miele (presente il presente il 04-05-06/09)

CASA COSTA – Murisengo (Al): Gelato a base di latte di capra, formaggi di capra

CASCINA ROSENGANA – Cocconato (At): Gelà Monfrà cono con carne cruda e varietà di salse (presente il 04-05-06/09)

DAL LATTE – Piobesi Torinese (To): Salumi e formaggi (presente il 05 e 06/09)

DAMIANI FORMAGGI – Frabosa (Cn): Formaggi cuneesi, Raschera d’Alpeggio, Testun e formaggi di capra (presente il 05 e 06/09)

LAGO DI CODANA – Montiglio M.to (At): Panna cotta alla Robiola di Cocconato, Polpettine di Bollito, Mini Sandwich con patè di fegato (presente il 05 e 06/09)

MAINERO – Villafalletto (Cn): Prodotti al cioccolato, Basin d’Vila (presente il 05 e 06/09)

MONFERRATO EXCELLENCE: Battuta al coltello, salumi, formaggi di capra, peperone di Capriglio (presente il 05 e 06/09)

PRUNOTTO – Alba (Cn): Salumi Prunotto e prosciutto crudo (presente il 05 e 06/09)

SALUMERIA FERRERO DI ANGELA BERTIGLIA – Cocconato (At): Salumi, Torta La Paliotta (presente il 04 e 05/09)

COME DEGUSTARE

Degustazione Vini

€ 13,00; € 10,00

Riduzione Soci Go Wine, Associazioni di Settore.

Al banco accredito i visitatori riceveranno, oltre al calice di vetro ed alla taschina, 8 buoni degustazione di cui 2 riservati alle Isole del vino. Ogni buono darà diritto alla degustazione di vino e dovrà essere consegnato al responsabile del tavolo di degustazione. Qualora si volessero degustare altri vini si potrà acquistare, direttamente alla manifestazione, un altro carnet di degustazione al costo promozionale di € 6,00 cad.

La prenotazione è obbligatoria.

LE DEGUSTAZIONI GUIDATE

Sono in programma due degustazioni guidate che affiancheranno i banchi d’assaggio della manifestazione.

La prima è in programma venerdì 4 settembre alle ore 18.30: apre l’evento e sarà condotta dal giornalista Gianni Fabrizio, curatore della guida ai vini del Gambero Rosso. In degustazione il Barbera d’Asti delle cantine di Cocconato.

La seconda è in programma sabato 5 settembre alle ore 18.30, dal tema “Barbera d’Asti & Sangiovese, assaggi a confronto”, in degustazione 6 vini.

TUTTE LE DEGUSTAZIONI GUIDATE SONO SU PRENOTAZIONE E FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI.

IL SALOTTO DI COCCO… WINE

Venerdì 4 settembre si svolgerà l’anteprima dell’evento con “Il Salotto di Cocco…Wine”, un momento dedicato alla tavola con i sapori e i vini delle cantine di Cocconato. Qui ogni cantina di Cocconato presenterà un vino del cuore in una speciale enoteca. I vini si potranno abbinare a piatti proposti per l’occasione a quattro mani dagli chef della Cantina del Ponte e da Cascina Rosengana.

I vini presentati al “Salotto” saranno serviti solo in questo speciale momento e non presenti ai banchi d’assaggio della manifestazione creando un’esclusiva degustazione.

Ecco dunque i piatti del “Salotto di Cocco…Wine”

Taiarin 30 tuorli burro acciughe e maggiorana

(Cantina del Ponte)

Coscia di galletto blu il tonchese a bassa temperatura con carote e mosto di uva concentrato

(Cascina Rosengana)

In degustazione i vini delle cantine di Cocconato:

Bava, Giulio Cocchi Spumanti, Dezzani, Maciot, Marovè, Nicola Federico, Poggio Ridente

Come partecipare a “Il Salotto di Cocco…Wine”

Modalità e orari:

Sono previsti due momenti: ore 20 e ore 21.30

Due le modalità di partecipazione:

a) al costo di euro 10 sarà possibile scegliere uno dei due piatti in abbinamento alla degustazione di due vini a scelta tra le etichette che le aziende di Cocconato metteranno a disposizione.

b) al costo di euro 16 sarà invece possibile assaggiare i due piatti presentati in abbinamento a tre degustazioni a scelta

Per coloro che scelgono la seconda formula (euro 16), in omaggio a fine pasto il sorbetto alla Barbera di Cocconato

I posti sono limitati, è necessaria la prenotazione entro le 16 di giovedì 3 settembre

Per informazioni

tel. 0173 364631 stampa.eventi@gowinet.it