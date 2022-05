È una grande edizione de “La Barbera Incontra” quella che si appresta ad aprire l’estate sandamianese 2022: torna dunque dal 17 al 19 giugno il Festival Agrimusicalletterario di San Damiano d’Asti, nato per coniugare la cultura vinicola di queste colline all’intrattenimento live che rende tradizionalmente più piacevoli le sere di inizio dell’estate.

Dopo gli appuntamenti anticipatori di “Aspettando la Barbera Incontra”, e dopo un ritorno di grande successo nell’estate 2021, per la sua settima edizione il Festival Agrimusicaletterario propone una line up entusiasmante, dedicata a un pubblico trasversale, dai giovani alle famiglie, ai turisti che la città aspetta di accogliere per promuovere le sue specialità enogastronomiche e le bellezze del territorio.

“Siamo davvero soddisfatti della crescita che porta ogni anno il Festival La Barbera Incontra a diventare un appuntamento sempre più importante e significativo per l’intero territorio” dichiara Flavio Torchio, Assessore alle Manifestazioni della Città di San Damiano d’Asti. “Abbiamo cercato di portare nomi di ampio respiro e di portata nazionale e internazionale, per attirare sempre più turisti a San Damiano e approfittarne per promuovere le nostre eccellenze, sia da un punto di vista paesaggistico che enogastronomico. Siamo certi che sarà un grande Festival, e non vediamo l’ora di accogliere il pubblico che riempirà le nostre piazze per quella che è una grande occasione di festa, finalmente ritrovata in tutta la sua interezza”.

Ecco quindi il calendario de La Barbera Incontra 2022:

Venerdì 17/6

– ore 18.00 Inaugurazione del Festival

– ore 18.30 “Il vino è un viaggio..di corsa” con Nicola Roggero (Sky Sport), Elisabetta Orsi (nutrizionista) e Claudia Solaro (Giornarunner). Piazza Giroldi

– ore 19.00 Apertura Area Food piazza Alfieri e degustazione vini Enoteca Regionale Colline Alfieri

– ore 21.00 La Barbera Incontra.. Claudio Lauretta. Spettacolo comico. Piazza Libertà

– ore 21.30 La Barbera Incontra..Orietta Berti. Concerto. Piazza 1275

SABATO 18/6

– ore 12.00 Apertura Area Food e degustazione vini Enoteca Regionale Colline Alfieri.

– ore 16.00 Laboratorio artistico per bambini /e “Orme nel Territorio” . Piazza Libertà

– ore 17.30 La Barbera Incontra..il Festival del Cibo. Showcooking e degustazioni alla scoperta dei sapori tradizionali. Piazza Giroldi

– ore 19.00 Apertura area Food e degustazione vini Enoteca Regionale Colline Alfieri. piazza Alfieri

– ore 21.00 La Barbera Incontra…Gabriele Cirilli. Spettacolo comico. Piazza Libertà

– ore 22.00 La Barbera Incontra..la dance music. Djs from Mars, vocalist Ale Morbelli. Dj set by Dj Pain. Piazza 1275

– ore 22.30 Divina Show. Concerto in piazza Libertà.

DOMENICA 19/6

– ore 8.30 partenza Bicicavalcata a cura ASD Sudueruote

– ore 9.00 Il vino è un viaggio col plogging. Sessione di plogging corsa con raccolta rifiuti, iscrizione gratuita a cura di A.I.C.A. Partenza da piazza Libertà

– ore 10.00 esibizioni itineranti Donkey Stuzzica Band

– ore 11.30 premiazione Gara Plogging. Piazza Libertà

– ore 12.00 Apertura area food e degustazione vini Enoteca Regionale Colline Alfieri. Piazza Alfieri

– ore 16.00 Laboratorio artistico Riciclo. Piazza Libertà

– ore 17.30 Il vino è un viaggio…sostenibile. Tavola rotonda sulla sostenibilità della produzione vitivinicola. Piazza Giroldi

– ore 18.30 Il vino è un viaggio…nella lirica. Presentazione libro “Donne all’opera – Dialoghi con un Tenore” di Enrico Iviglia. Piazza Giroldi.

– ore 19.00 Apertura area Food e degustazione vini Enoteca Regionale Colline Alfieri. piazza Alfieri

– ore 20.30 Premiazione Concorso BarberArt

– ore 21.00 La Barbera Incontra…Joe Bastianich e la Terza Classe. Concerto. Piazza Libertà.

– ore 21.30 La Barbera Incontra…Noemi in concerto. Piazza 1275

La Barbera Incontra è sempre stato un festival multidisciplinare, dedicato ovviamente ad onorare la Barbera, il vino rosso più famoso del Piemonte diventato DOCG dal 2008, ma anche gli altri vini del territorio, come il Terre Alfieri, diventato DOCG nel 2020. Il vino di queste colline, così, diventa fonte di ispirazione e filo conduttore delle performance e delle produzioni artistiche che prendono ogni anno vita nelle piazze di San Damiano. Non solo performance musicali e spettacoli comici, ma anche artistiche, con lo spazio “BarberArt” allestito nella galleria comunale.