Arance, mandaranci, limoni e kiwi, 100% Made in Italy protagonisti al Mercato Contadino di Campagna Amica di Corso Alessandria 271 nell’evento “Vitamina C… piace”.

L’iniziativa organizzata sabato 29 gennaio, dalle 10.00 alle 12.00, è dedicata alla vitamina C; verrà intrapreso un viaggio insieme ai consumatori alla scoperta delle caratteristiche qualitative e salutari degli agrumi 100% Made in Italy e di tutti gli alimenti ricchissimi di questi nutrienti fondamentali per il nostro benessere, portati sulle tavole ogni giorno direttamente dagli agricoltori.

All’interno del Mercato Contadino sarà allestita un’area dove saranno esposte le specialità Made in Italy più ricche di Vitamina C, non solo arance, ma anche kiwi, broccoli, porri, carote e molto altro, per tutti i clienti saranno distribuiti in omaggio assaggi di frutta fresca e spremuta d’arancia di Sicilia.

Le arance sono una fonte di Vitamina C importantissima per il potenziamento delle difese immunitarie che, concordano gli esperti, assicura una guardia attiva e continua contro i radicali liberi, dà energia, favorisce l’assorbimento intestinale del ferro, produce una migliore permeabilità della parete dei capillari combattendone la fragilità e interviene nel processo di calcificazione delle ossa.

Un’ottima occasione per apprezzare questi gustosi frutti della dieta mediterranea e alleati del nostro benessere.