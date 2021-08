Dedicata a winelover, curiosi e turisti gourmet torna ad Asti, dall’11 settembre al 3 ottobre la festa del vino più attesa dell’autunno italiano: la Douja d’or.

La storica rassegna, giunta alla 55° edizione, che richiama ogni anno migliaia di visitatori da tutta Italia e dall’estero, è stata rinnovata nella formula, ampliata nel tempo e nello spazio per essere svolta in completa sicurezza.

Per 4 weekend, dal venerdì alla domenica, la Douja d’Or è pronta ad accendere le serate di inizio autunno per portare la festa nelle piazze, nelle strade e nelle più suggestive dimore storiche di Asti, da Teatro Alfieri a Piazza Roma, da Palazzo Ottolenghi a Piazza San Secondo a Palazzo del Michelerio.

Protagonista della Douja d’Or sarà come ogni anno il vino, conosciuto e amato in tutto il mondo, da abbinare a piatti della tradizione, formaggi tipici e menù speciali: l’Asti spumante e il Moscato d’Asti Docg, la Barbera d’Asti e i Vini del Monferrato, insieme alle etichette di tutte le denominazioni piemontesi riunite da Piemonte Land of Wine, il consorzio che rappresenta tutti i 14 Consorzi piemontesi del vino ufficialmente riconosciuti dal Ministero dell’Agricoltura, ai vini biologici, al vermouth e ai Vini aromatizzati in purezza e in miscelazione.

Degustazioni tra oltre 500 etichette, saranno coinvolti ristoranti, agriturismi e bar che proporranno le eccellenze enogastronomiche del territorio. E ancora, masterclass ma anche arte, incontri, mostre, visite guidate alla scoperta di Asti, del Monferrato e delle sue colline, patrimonio dell’UNESCO.

La kermesse offrirà ai visitatori la possibilità di costruire il proprio viaggio nel gusto su misura sulle proprie passioni ed esigenze; sul sito www.doujador.it sarà possibile prenotare in anticipo gli appuntamenti che prevedono un numero chiuso.

Assolutamente da non perdere tra le novità 2021 la Cantina della Douja d’Or, una vera e propria enoteca che verrà allestita in Piazza San Secondo ad Asti; una tappa irrinunciabile per ogni amante del vino, dove saranno raccolte le migliori produzioni vinicole del territorio per scoprire, conoscere e acquistare le migliori etichette piemontesi.

La Douja D’or è organizzata da Camera di Commercio di Alessandria-Asti attraverso l’Azienda speciale della Camera di commercio di Asti per la promozione e per la regolazione del mercato, da Piemonte Land of Wine e da Fondazione Asti Musei con il Patrocinio di Regione Piemonte, Provincia di Asti, Comune di Asti e con la partecipazione del Consorzio dell’Asti del Moscato d’Asti Docg, del Consorzio Barbera d’Asti e vini del Monferrato, dell’Associazione produttori di vino biologico, in collaborazione con l’Unione Industriale di Asti e l’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero.