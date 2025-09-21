Martedì 30 settembre alle ore 20, con inizio degustazione alle 20.30, la Banca del Vino firma una nuova serata didattica alla Bollina Winery di Serravalle Scrivia (AL). Un appuntamento speciale che celebra due grandi eccellenze piemontesi: il Vermouth di Torino e le bollicine Alta Langa DOCG.

Ospite d’onore sarà Giulio Bava, enologo e produttore della storica cantina Cocchi di Cocconato (AT), che guiderà i partecipanti in un percorso tra calici iconici e racconti di tradizione.

A rendere ancora più unico l’evento sarà l’accoglienza di Mirko Sciutto, che per l’occasione ha ideato una raffinata selezione di tramezzini gourmet torinesi, a tre piani come quelli preparati nelle storiche caffetterie di Torino (burro e acciughe | sedano, mela e gorgonzola | vitello tonnato, salsa tonnata e uova sode) in perfetto abbinamento con le cuvée di Alta Langa. La serata è organizzata e coordinata da Laura Norese.

Il programma della serata

Accoglienza con cocktail Vermouth & Tonic

con cocktail Vermouth & Tonic Selezione di tramezzini piemontesi abbinati a: Alta Langa DOCG Brut Totocorde 2019 – Vino Top premiato dalla Guida Slow Wine 2026 Alta Langa DOCG Extra Brut Bio 2020

abbinati a: Risotto all’Alta Langa e nocciole del Piemonte con Alta Langa DOCG Pas Dosé 2017

con Alta Langa DOCG Pas Dosé 2017 Degustazione guidata e racconto del produttore con: Alta Langa DOCG Pas Dosé Espressione Noir 2018 Alta Langa DOCG Pas Dosé Espressione Blanc 2018

e racconto del produttore con: Chiusura dolce con canestrelli di Gavi e Vermouth Amaro Dopo Teatro

Informazioni utili

La Bollina Winery – Via Monterotondo, 60, 15069 Serravalle Scrivia (AL)

Costo: 45 €

Prezzo scontato: 40 € per soci Banca del Vino, Donne del Vino e associati FISAR in regola con la quota 2025.

Codice sconto: VERAL25 (da inserire direttamente nel carrello).

Posti limitati – Prenotazione obbligatoria: https://ideasiti.wine/prodotto/laperitivo-sabaudo-con-il-vermouth-di-torino-e-lalta-langa-docg/