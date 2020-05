Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio nella serata di ieri ha firmato un’ordinanza sulla ristorazione da asporto . Da lunedì 4 maggio sarà consentita dalle 6 alle 21 in tutta la Regione. Discorso diverso per la città di Torino, dove potrà iniziare sabato 9 maggio. Nel caso di criticità specifiche o dove non sarà possibile assicurare il rispetto delle misure di sicurezza, i sindaci potranno vietare l’attività sull’intero territorio comunale o delimitarla su parti di esso. L’ordinanza resterà in vigore fino al 17 maggio.

Qui l’ordinanza decreto_presidente_della_giunta_regionale_n._49_-_30_aprile_2020

Nella sua diretta facebook Cirio ha poi dichiarato: “Ascolto e leggo tutte le critiche, e dico che anche io sono arrabbiato. Vivo questa arrabbiatura come padre, come persona, come uomo che ha vissuto per sedici giorni con questo maledetto virus in corpo , ma da presidente della Regione devo trasformare questa arrabbiatura in energia. Ciascuno di noi deve farlo: trasformiamo insieme la rabbia in energia positiva. Ne ha bisogno il Piemonte, ne hanno bisogno i nostri figli. Ci aspetta ancora un lavoro grande non dobbiamo mollare e dobbiamo continuare a mettercela tutta. Solo insieme, trasformando la rabbia in energia, potremmo farcela”.