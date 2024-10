Luci e colori torneranno anche quest’anno ad animare la città di Asti che, dal 16 novembre al 22 dicembre, si prepara alle feste con il Magico Paese di Natale. Un appuntamento ormai diventato una tradizione che dal 2021 regala alla città un’atmosfera unica: il Magico Paese di Natale di Asti è il solo in Italia ad essere entrato nella “Top ten” dei migliori mercatini natalizi d’Europa guadagnando la settima posizione nel 2024 e insignito della menzione di “mercatino più romantico”.

Dal mercatino di Asti alla casa di Babbo Natale al Castello Reale di Govone fino al Presepe vivente di San Damiano d’Asti, il territorio piemontese di Langhe, Roero e Monferrato si prepara a vivere un Natale speciale.

Per 6 weekend piazza Alfieri, con la sua caratteristica forma triangolare che evoca un albero stilizzato, si riempirà delle 130 casette di legno caratteristiche dell’evento che ospiteranno artigiani e produttori provenienti da tutta Italia, con i loro manufatti per un regalo speciale, i prodotti da assaggiare e lo street food per una pausa golosa. Tutto sarà arricchito da addobbi e animazioni che contribuiranno a creare un’atmosfera natalizia unica.

L’obiettivo di quest’edizione è proporre un’esperienza in grado di coniugare sapientemente tradizione e innovazione, volta ad attrarre visitatori nazionali e internazionali e trasformare Asti in una vetrina d’eccellenza per l’artigianato e l’enogastronomia italiana. Basti pensare che nella scorsa edizione il Magico Paese di Natale di Asti e Govone è stato preso d’assalto da oltre 500.000 persone, facendo registrare, sul territorio di Langhe Monferrato e Roero, a novembre 66.361 arrivi, pari ad un aumento dell’11,35% rispetto al 2022 e a dicembre 38.039 arrivi (+ 12,09% sul 2022) e a novembre 175.812 presenze (+ 61,73% rispetto al 2022) e a dicembre 119.936 presenze (+91,71% sul 2022). I dati confermano il ruolo strategico che ha il Magico Paese di Natale per lo sviluppo economico-commerciale di tutto il territorio.

Il Magico Paese di Natale prenderà ufficialmente il via nel fine settimana del 16-17 novembre, anticipato da una speciale inaugurazione venerdì 15 novembre alle ore 17.30 presso il Teatro Alfieri.

“Dopo il grande successo del Settembre Astigiano – dichiara il Sindaco Maurizio Rasero – abbiamo firmato con l’Associazione Culturale Generazione un accordo di cinque anni, rinnovabile per i successivi quattro, per ospitare il Magico Paese di Natale, che già l’anno scorso è stato premiato come uno dei 10 mercatini più belli d’Europa. E l’obiettivo è migliorare ancora, edizione dopo edizione”.

“Sono felice – prosegue l’Assessore al Turismo del Comune di Asti Riccardo Origlia – di essere qui oggi a presentare un alto grande evento che arricchisce il calendario astigiano. Il mio impegno è quello di rendere Asti una città sempre più accogliente, sia per i cittadini sia per i tanti turisti, e siamo al lavoro per renderla unica in ogni giorno dell’anno. Tra novembre e dicembre Asti ospiterà anche la Fiera Nazionale del Tartufo e i Gioielli del Territorio. Per oltre un mese Piazza San Secondo ospiterà l’importante rassegna di esposizione e vendita dei prodotti enogastronomici di eccellenza; il tartufo sarà al centro dell’iniziativa, accompagnato dalle eccellenze alimentari locali, accompagnate da degustazioni guidate di vino, masterclass di cucina e numerosi eventi culturali”.

“Da Astigiana – dichiara la Presidente dell’Associazione Culturale Generazione Lucia Ercole – sono felicissima di aver firmato questo importante accordo pluriennale con la mia città. Ringrazio per il grande lavoro di squadra il nostro gruppo organizzativo e l’amministrazione comunale di Asti. Nei prossimi anni avremo molti obiettivi da raggiungere, ma possiamo già vantare numerosi traguardi conseguiti con grande soddisfazione. Un caloroso grazie a tutti quelli che hanno creduto in questo progetto e a tutti i visitatori che verranno a trovarci.”

“Il nostro obiettivo è creare un evento che unisca le persone, celebrando l’essenza del Natale e il valore del tempo trascorso con i propri cari. Desideriamo portare ad Asti la magia di Govone, culla de Il Magico Paese di Natale, per immergere i visitatori in un’atmosfera incantata dove il tempo sembra fermarsi. – dice il Direttore dell’Associazione Culturale Generazione Pier Paolo Guelfo – La scelta di Piazza Alfieri come location del mercatino è strategica: nonostante l’affluenza massiccia, miriamo a ricreare un’atmosfera intima e suggestiva, simile a quella di una sfera di neve, grazie a decorazioni e alberi natalizi.

Siamo consapevoli che si tratta di un progetto a lungo termine, realizzabile grazie al sostegno dell’amministrazione comunale, della Regione Piemonte, Fondazione CR Asti, Banca di Asti, tutti gli sponsor, i sostenitori e, ancor più, alla partecipazione attiva degli astigiani. Il loro affetto per la manifestazione e il loro impegno nel rendere la città accogliente e festosa sono fondamentali per il successo dell’iniziativa.”