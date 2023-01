Manifestazione oggi pomeriggio dei mercatali di piazza Alfieri per protestare contro la decisione dell’Amministrazione di spostarli in piazza Campo del Palio.

Parliamo degli ambulanti in seno al Goia (Gruppo Organizzato Indipendenti Ambulanti) – solo una parte (anche se maggioritaria) degli 88 complessivi che lavorano in piazza Alfieri – che hanno prima incontrato il prefetto Claudio Ventrice, poi hanno sfilato per le strade del centro fino al Municipio di piazza San Secondo.

Sul piatto della discussione la decisione appunto dell’Amministrazione Comunale di spostare gli 88 ambulanti da piazza Alfieri a piazza del Palio. Una possibilità. L’alternativa per rimanere nella piazza di sopra quella di terminare le vendite nel primo pomeriggio e non più alle 19 del mercoledì e del sabato come avviene oggi. Ma i mercatali non ci stanno.

“Salviamo la tradizione del mercato”, è il loro grido di battaglia.

Giorgio Nardozzi, presidente nazionale Goia, nel pomeriggio ha incontrato il prefetto. “E’ sembrato molto sensibile al problema – ha dichiarato dopo l’incontro, è si è detto disponibile a convocare un tavolo con l’Amministrazione”.

Nardozzi ha inoltre invitato gli ambulanti a rimanere in piazza, con i banchi chiusi, domani, mercoledì, giorno di mercato, oltre le 15.30, orario di sgombero della piazza, come ha deciso l’Amministrazione, prorogando di un’ora la scelta arrivata prima della fine dell’anno scorso.

Poi il Goia manderà anche una lettera al prefetto nella quale chiederà l’attivazione di un tavolo.

“L’Amministrazione ci ha chiuso le porte – ha aggiunto Nardozzi -. Noi abbiamo solo chiesto un tavolo di confronto come si fa ovunque”.

Il corteo è terminato in piazza San Secondo dove i manifestanti hanno dato le spalle al Municipio “così come il Comune ha fatto con noi”, hanno urlato.

Chiamato in causa l’assessore al Commercio Mario Bovino ha ribadito la scelta politica dell’Amministrazione.

“Abbiamo preso questa decisione perché per noi è fondamentale rivedere l’organizzazione della città perché vogliamo puntare sulla sua vocazione turistica”. E piazza Alfieri in questo senso sarebbe fondamentale.

L’idea espressa da Bovino è quella di creare un nuovo mercato in piazza del Palio, con tutti gli ambulanti riuniti. Mercato che chiuderebbe al tradizionale orario delle 19.30, ma che si vestirebbe di un nuovo abito, con conseguente pubblicità, cambio nome e progetti per garantirne la sicurezza.

Foto di Roberto Signorini