Torna dopo un anno di assenza la Gran Fondo del Diavolo Rosso di ciclotappo. La competizione che conclude il Giro d’Italia con i tappini contenenti le immagini dei ciclisti è in programma sabato 27 novembre al circolo Nosenzo di via Corridoni ed è abbinata quest’anno per la prima volta al «Bagna Cauda Day».

L’appuntamento è alle 12,30 per la partenza. E’ la gara sulla pista più lunga d’Italia. Vi prenderanno parte i giocatori che hanno partecipato al Giro d’Italia di ciclotappo ma la corsa a colpi di dito è aperta a tutti gli appassionati. Sono attesi giocatori da Piemonte, Liguria, Lombardia, Abruzzo, Toscana, Emilia Romagna e anche dalla Spagna.

La conclusione è prevista alle 18,30 con le premiazioni. Il salone del circolo Nosenzo si trasformerà in un lunghissimo circuito di oltre 50 metri, in cui ogni protagonista arriverà a tirare il tappo per un centinaio di volte.

Durante la giornata si potranno assaggiare i cioccolati e i torroni della ditta Barbero, pronipoti di Giovanni Gerbi (l’azienda è in va Brofferio, dove il Diavolo Rosso negli anni 30′ fabbricava le biciclette con il suo marchio) ed essere informati sui prodotti del commercio equo&solidale.

Premi enogastronomici offerti dalla ditta Barbero, dal Bagna Cauda Day, dalla cooperativa della Rava & della Fava per tutti i partecipanti, mentre la ditta Agrimonte di Luigi e Alessandro Grandi metterà in palio un tartufo.