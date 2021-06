Ad Asti è tutto pronto per la Coppa Italia delle Regioni – Memorial “Gino Mattielli”, competizione che domani e domenica animerà il parco Lungo Tanaro (dove sono previste le gare del Tiro a Targa) e, limitatamente alla giornata di sabato, il parco Rivo Crosio (Tiro di Campagna). Si tratta della seconda gara più importante del calendario nazionale. Gareggeranno oltre 400 atleti di tutte le categorie (dai Giovanili fino ai Senior e Master) in rappresentanza di tutte le regioni d’Italia. Asti è la seconda città del Piemonte a ospitare la Coppa Italia delle Regioni, manifestazione che ha una storia quasi trentennale. La Coppa Italia delle Regioni sarà ufficialmente presentata oggi alle 17 al parco Lungo Tanaro, alla presenza delle massime autorità cittadine. Sempre oggi, dalle 13 alle 18, sarà possibile effettuare i tiri di allenamento. Domani la competizione inizierà alle 8,30 con le varie sessioni di qualificazione. Si andrà avanti fino a pomeriggio inoltrato. Domenica, dalle 8,30, sono in programma gli scontri individuali. Alle 11 è prevista la prima finale (Arco Olimpico Ragazze); l’ultima sfida per l’oro (Gara 3 Star) è in programma alle 14,20. Con la cerimonia di premiazione calerà il sipario sull’edizione astigiana della Coppa Italia delle Regioni. Il Piemonte sarà rappresentato da 21 arcieri; purtroppo nessun astigiano. L’organizzazione rende noto che l’ingresso ai campi di gara è gratuito ma, poiché la manifestazione deve sottostare alle norme anticovid, le presenze dovranno essere contingentate. In caso di pioggia la manifestazione proseguirà regolarmente. Sarà interrotta solo in caso di temporale perché le frecce sono in carbonio e possono attirare i lampi.

La scorsa settimana il sindaco di Asti Maurizio Rasero ha ricevuto in Municipio Andrea Pescatori e Valentina Rosso, rispettivamente segretario e addetta stampa Astarco.