Non c’è tempo per il riposo: i piloti del moto club Alfieri di Asti continuano a macinare successi senza sosta, tra un impegno sportivo e l’altro.

Dopo un weekend dedicato ai mondiali di enduro e al Campionato italiano Motorally, nel fine settimana di Pasqua non si fermeranno le attività dei piloti.

In particolare, lunedì 10 aprile, Pasquetta, a Sezzadio (AL), si organizza una nuova tappa del Trofeo Mario Ferrero 2023, valido come terza prova del regionale ligure. Largo, quindi, ai piccoli Alfieri per il mini enduro.

In griglia di partenza i piloti: Pietro Ansaldi, Edoardo Marchisio, Marco Orsi, Filippo Sala, Bartek Scarfiello e Pietro Bertorello.

CAMPIONATO ITALIANO MOTORALLY: LE RIFLESSIONI DI MAURIZIO MANCA

Ci sono emozione e gioia nelle parole di Maurizio Manca, che, insieme a Damiano Cordani, ha rappresentato il moto club Alfieri nel Campionato italiano Motorally e Raid TT a Riotorto (LI).

Manca si è piazzato al 22esimo posto nella classe RT2 durante la prima tappa, così come nella seconda. 28 esimo nella terza tappa34esimo, invece, nella classe D-450 della prima prova, seguito Cordani, al 47esimo.

“Dopo nove anni sono tornato a correre e già questa è una gran cosa – commenta soddisfatto – È stato un rally impegnativo con i suoi 700 km e le sue 11 prove speciali da affrontare in 3 giorni intensi di gara. Un percorso molto variegato con tratti veloci, alternati a sentieri e mulattiere enduristiche. A complicare il tutto diversi tratti con navigazione insidiosa”.

130 i piloti al via per il Raid TT, saliti a 250 per le due prove del campionato Motorally di sabato e domenica scorsa.

“Non è stato immediato riprendere il ritmo dopo vari anni d’assenza dalle competizioni – conclude il pilota dell’Alfieri – ma sono comunque riuscito a terminare la gara”.

E ora il moto club Alfieri pensa già alla prossima prova di Motorally, che si terrà in Abruzzo a fine mese, precisamente a Gioia dei Marsi (AQ), il 29 e 30 aprile.