Ben 28 concorrenti, fra teenagers e ultraventenni, saranno i protagonisti della 34ª edizione del “Nastro d’Argento”, il festival sandamianese organizzato dall’attivo don Antonio Cherio e dalle “girls” del “Diapason” in collaborazione con il Comune di San Damiano, con la Provincia di Asti e con la Regione Piemonte.

La prestigiosa manifestazione canora ha assunto, ormai da tempo, una valenza regionale: infatti, anche quest’anno, le ugole d’oro arriveranno non solo dall’Astigiano ma anche dal Cuneese e dal Torinese.

“Il festival – afferma don Cherio – rappresenta un evento molto apprezzato e volto a far conoscere giovani cantanti dotati di talento”.

La gara canora, nell’edizione 2022, avrà luogo nell’unica serata di sabato e si articolerà nell’esibizione dei Giovani e dei Big.

Lo show, che aprirà i battenti alle 20.45 al cinema Cristallo, sarà presentato da Stefano Menegale (Mediaset) e Renata Cantamessa (Telecupole).

La categoria “Giovani” (che comprende i partecipanti dai 12 ai 18 anni) vedrà protagonisti: Greta Rinella (Priocca) con “Pastello bianco”; Giorgia Borio (Asti) con “Questa lettera che”; Cristina Valenza (Rivoli) con “L’amore è un’altra cosa”; Vittoria Iorillo (Asti) con “Someone you loved”; Rebecca Formisano (Bra) con “Cherofobia”; Vittoria Pelassa (Montà) con “Before he cheats”; Simona La Ganga (Asti) con “Promettimi”; Gloria Rapalino (Neviglie) con “When were young”; Sara Rinaldi (Roreto) con “Fuoco e cenere”; Alice Galfo (Volpiano) con “Castelli di lenzuola”; Alice Almonte (Bra) con “Anna e Marco” e Vera Caratto (Ceresole d’Alba) con “Giudizi universali”.

Per la categoria “Big” (che comprende i partecipanti dai 19 anni in su) si esibiranno invece Roberto De Gregoriis (Beinasco) con “La canzone del sole”; Alice Sansebastiano (Asti) con “Anima”; Tommaso Zappatore (Borgaretto) con “M’innamoro davvero”; Marcella Balestro (Sommariva Bosco) con “Ho amato tutto”; Antonella Rocca (Alba) con “Luci blu”; Gennaro Buono (Ceresole d’Alba) con “E sento che ci sei”; Silvia Balsamo (San Damiano) con “She used to be mine”; Edo Pop (Asti) con “Portami a ballare”, Mia Fanta’sia (San Damiano) con “All’alba sorgerò”; Francesca Franco (San Damiano) con “La cura”; Alessia Galfo (Volpiano) con “Parole in circolo”; Deniz Uysal (Torino) con “Over the rainbow”; Noemi Rizzi (San Mauro Torinese) con “Incancellabile”; Michael Mura (Torino) con “Someone you loved”; Giuseppe Guarna (Asti) con “Autori” e Lia Rosalia (Asti) con “I due di cuori”.

I primi classificati di ogni sezione saranno premiati con il prestigioso “Nastro”, ossia una mini-musicassetta in argento offerta dalla gioielleria Sorba di San Damiano.

Ad animare gli intermezzi dedicati al ballo saranno il Gruppo Danza di Villafranca, i gruppi Hastarock di Asti e Fitactive di Castagnito e le ragazze della palestra New Dance di Alba. Nell’ambito del “Nastro d’Argento” saranno effettuate riprese televisive da parte di Rete 7 e del canale People 825 di Sky. La prenotazione dei biglietti per assistere alla serata (8 euro) potrà essere effettuata telefonando al 340/5536.512.

Foto dell’edizione 2021 del Nastro d’Argento

Laura Novara