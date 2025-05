Giovedì 15 maggio alle 21.30 in Sala Pastrone il rock incontra il jazz nel concerto “Kind of Vasco”, dedicato alle canzoni di Vasco Rossi.

L’evento fa parte del cartellone Festival AstiJazz: giunto alla quarta edizione,ribadisce l’attualità di questo genere musicale, con uno sguardo alla tradizione e uno al futuro grazie a un cartellone eterogeneo, realizzato dal Comune di Asti in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo e inserito nel programma del prestigioso Torino Jazz Festival Piemonte.

In scena Marco Vezzoso (tromba), Alessandro Collina (piano) ed Andrea Marchesini (percussioni), produzione Zenart.

Marco Vezzoso e Alessandro Collina, con un lungo sodalizio artistico alle spalle che li ha portati a suonare in tutto il mondo, dal Giappone alla Cina passando per Cambogia, Indonesia e Malesia, tornano con un nuovo speciale progetto strumentale realizzato insieme al percussionista Andrea Marchesini.

Kind of Vasco, nato dopo il successo della versione strumentale di “Sally”, si compone di 15 brani iconici di Vasco Rossi reinterpretati una versione in cui la tromba prende il posto della voce per dare vita ad una metamorfosi che unisce il rock al jazz, passando per sonorità proprie della musica classica e della world music. Pezzi iconici come “Vita spericolata” e “Albachiara” vedranno la partecipazione straordinaria di alcuni allievi dell’Istituto di Musica Giuseppe Verdi di Asti, un’occasione per giovani musicisti per dividere il palco con professionisti affermati: Giorgia Porcelli (violino), Irene Grimaldi (violino), Lidiia Lotysh (violoncello) e Noa Bregasi (violoncello).

Dichiara Giovanni Tasso, coordinatore dell’Istituto Verdi: “Abbiamo accolto con viva riconoscenza l’invito dell’Amministrazione Comunale di inserire alcuni nostri allievi e allieve di violino e

violoncello nel concerto Kind of Vasco, un’esperienza che si sta rivelando

molto formativa ed estremamente gratificante sia per l’altissimo livello dei

protagonisti sia per l’importanza di AstiJazz. Sono stati preparati con grande attenzione dai docenti Massimo Barbierato e Leonard Plumbini. Giorgia, Irene, Lidiia e Noa rappresentano i circa 180 iscritti del nostro Istituto e per tutti noi – dal direttore, ai docenti e allo staff – sono motivo di grande orgoglio e ci danno ulteriore forza e motivazioni per portare avanti il nostro progetto didattico. Ci auguriamo che queste collaborazioni possano andare avanti anche in

futuro, con progetti sempre più ambiziosi”.

Biglietti 12 euro (10 euro ridotto per abbonati stagione teatrale, possessori Kor Card e tessera plus Biblioteca Astense, allievi Istituto Verdi, under 25 e over 65).

Biglietti disponibili alla cassa del Teatro Alfieri, aperta martedì e giovedì dalle 10 alle 17, e la sera dello spettacolo un’ora prima in loco, e online su www.bigliettoveloce.it

I posti non sono numerati.

Info e prenotazioni0141.399057 www.teatroalfieriasti.it