A causa di improvvisi impegni lavorativi che lo trattengono all’estero, il sassofonista Seamus Blake non potrà partecipare al concerto del 6 luglio alle 22 al Teatro Alfieri di Asti con l’Eleonora Strino Trio nell’ambito del festival AstiJazz. A sostituirlo un collega statunitense altrettanto prestigioso, Wayne Escoffery.

Virtuoso del sax tenore e vincitore di un Grammy Award, Wayne è uno dei jazzisti più richiesti. Affermatosi sulla scena newyorkese, nel 2006 è entrato nel quintetto di Tom Harrell, girando il mondo per dieci anni con il celebre trombettista. Ha fatto parte anche di The Mingus Dynasty Big Band e Orchestra, partecipando a numerose registrazioni. Ha collaborato con musicisti di prestigio come Ron Carter, Ben Riley, Abdulah Ibrahim, Eric Reed, Carl Allen, Al Foster, Billy Hart, Eddie Henderson, Rufus Reid, Wallace Roney e Herbie Hancock. Ha fondato anche il Black Art Jazz Collective, con il quale celebra le origini di icone del jazz e della musica africana.

Sul palco del Teatro Alfieri Wayne Escoffery si unirà all’Eleonora Strino Trio per una serata che si preannuncia come unica e irripetibile.

Biglietti: posto unico 10 euro (ridotto 8 euro per over 65, under 25 e abbonati stagione Teatro Alfieri), già disponibili alla biglietteria del Teatro Alfieri, aperta tutti i giorni con orario 10-17. Durante il festival, il 4, 5 e 6 luglio, la biglietteria resta aperta dalle 10 alle 17 e dalle 19 alle 21.30. Per informazioni: tel.0141.399057/399040. I biglietti sono disponibili anche online su www.bigliettoveloce.it . Possibilità di prenotazione online anche su www.allive.it

AstiJazz è organizzato dal Comune di Asti in collaborazione con Torino Jazz Festival Piemonte.