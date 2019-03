I 100 passi verso il 21 marzo, XXIV giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti dellemafie. E’ il percorso, scandito dai passi di peppino Impastato, che Libera ha organizzato, un accompagnamento verso il 21 marzo all’insegna della memoria della consapevolezza e dell’onesta.

Quest’anno la XXIV “Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie” si svolge in Veneto, a Padova.

Replicando la “formula” adottata l’anno scorso, Padova sarà il 21 marzo la “piazza” principale, ma simultaneamente in oltre 4000 luoghi d’Italia, – scuole, associazioni, università, fabbriche, parrocchie – verranno letti i nomi delle vittime innocenti delle mafie. Ed Asti sarà come sempre presente ed attiva, con vari luoghi pubblici dove sarà celebrata la lettura dei nomi delle vittime.

Ma prima il coordinamento Libera propone appunto due eventi significativi che verranno entrambi ospitato nello spazio di FuoriLuogo.

Venerdì 15 marzo, dalle 21, spazio al “Concerto per Libera” con il trio Gipsy jazz astigiano Collectif Manouche. Il ricavato della serata verrà destinato alle iniziative del coordinamento.

Sabato 16 marzo, dalle 18 alle 19.30 si parlerà dell’operazione Barbarossa, portata a termine dai carabinieri del comando provinciale di Asti che nel maggio scorso hanno sgominato una cellula della ‘ndrangheta attiva sul nostro territorio, in particolare nella zona di Costigliole. Gli investigatori aveva eseguito ventisei le ordinanze di custodia cautelare in carcere con l’accusa di associazione di stampo mafioso, indagando a piede libero altri 58 soggetti tra commercianti, imprenditori, artigiani e liberi professionisti ed eseguendo 78 perquisizioni domiciliari. Il giornalista Davide Pecorelli, autore del dossier che prende il nome dall’inchiesta dei militari astigiani. Per la prima volta il racconto dell’indagine Barbarossa viene fatto dalla voce diretta dei protagonisti e si intreccia con la lettura giornalistica per una riflessione collettiva sulla presenza del fenomeno mafioso nella nostra provincia.