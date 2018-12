Giovedì 27 dicembre alle 21 arriva al Teatro Alfieri di Asti l’attesissimo “A Christmas Carol Musical” portato in scena dalla Compagnia BIT.

Liberamente tratto dal romanzo di Charles Dickens, lo spettacolo è scritto e diretto da Melina Pellicano con musiche di Stefano Lori e Marco Caselle e liriche di Marco Caselle.

In scena Fabrizio Rizzolo, Marco Caselle, Nicholas Rossi, Salvo Montalto, Stefano Saccotelli, Lucrezia Bianco, Noemi Garbo, Jacopo Siccardi, Alessandro Germano, Valeria Camici, Lorenzo Penna, Andrea Mortarino, Chiara Allegro, Alice Fanelli, Leonardo De Martini, Sandro Mazzuferi, Marianna Bonansone, Gea Rambelli e Giulia Ferrara.

Il vecchio Ebenezer Scrooge, dopo la morte del suo socio d’affari Jacob Marley, continua a condurre il suo banco d’affari con cinica avarizia rifuggendo da ogni rapporto umano e affamando il suo sfortunato impiegato Bob Cratchit. Scrooge odia il Natale e nemmeno l’invito a cena di suo nipote riesce a fargli cambiare idea. La notte della vigilia riceve la visita del fantasma del suo defunto socio Jacob Marley che gli annuncia la visita di tre spiriti. Lo spirito dei Natali passati gli mostra gli errori della sua vita passata, lo spirito del Natale presente gli fa vedere la felicità che il Natale genera nella gente, mentre lo spirito dei Natali futuri gli mostra il suo orrendo destino qualora non modificasse la vita che ora conduce. Dopo la visita degli spiriti Scrooge si risveglia la mattina di Natale profondamente cambiato nell’anima. D’ora in poi non mancherà mai di festeggiare il Natale e non perderà nessuna occasione per fare del bene.

“C’è qualche differenza nella vicenda e nei personaggi – dichiara la regista ‐ ma sempre nel rispetto del racconto originale e nello spirito di Dickens. Questo è stato voluto ed è un piccolo modo personale per rendere omaggio allo scrittore. Ho scelto di aprire lo spettacolo con il monologo e la canzone del piccolo Tim (il figlio piccolo di Bob Cratchit, impiegato di Scrooge), per affidare ad un bambino il compito di spiegare “come stanno le cose veramente”, per spiegare al pubblico il punto di vista di un bambino che guarda al mondo con occhi limpidi e senza giudizio. Tiny Tim racconta infatti che Scrooge “non è capace di sorridere ed è sempre in collera con chiunque gli rivolga la parola” ma che in realtà “è soltanto solo” e nessuno dovrebbe rimanere solo a Natale.” .

Biglietti 25 euro (20 euro loggione).

Durante le Festività Natalizie la biglietteria del Teatro Alfieri osserverà i seguenti orari: da martedì 18 a giovedì 20 dicembre apertura dalle 10.30 alle 16.30; venerdì 21 dicembre apertura dalle 10 alle 13; dal 22 al 26 dicembre chiuso; giovedì 27 dicembre apertura dalle 10.30 alle 16.30 e dalle 19 alle 21.

Per informazioni 0141.399057-399040 negli orari e giorni sopra indicati.