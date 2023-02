Sabato 4 marzo alle 17 nella Sala delle Colonne della Biblioteca Astense Giorgio Faletti si terrà la presentazione del libro “DonnaDonne – L’evoluzione delle donne” di Maria Rita Mottola, edito da Il Cerchio.

Spiega l’autrice: “Un lungo viaggio che conduce a una domanda: siamo giunti al punto di non ritorno? L’atmosfera che si respira negli ultimi mesi non lascia spazio a dubbi. Stiamo attraversando un guado, andando verso un oltre. Sta a noi scegliere in che direzione andare, se fermarci per pensare e progettare il futuro, affrontarlo a testa alta ma insensatamente, o analizzare con onestà ciò che è stato e ciò che siamo, ciascuno e tutti, per affrontare una sfida che sconcerta e spaventa, emoziona e sprona a procedere, a non fermarsi, a costruire un mondo nuovo, vero e vitale. Questa sfida non può essere affrontata da soli e men che mai uomini contro donne armati, e viceversa. Solo insieme con umile consapevolezza, vestiti di coraggio e

determinazione, forti della conoscenza di storia e pensiero filosofico, armati degli strumenti del diritto e della scienza potremmo procedere, insieme verso la cima della montagna. Il saggio che presento è un viaggio e un percorso personale di ricerca e studio offerto a donne desiderose di comprendere e di lottare con e per le altre e gli altri, senza voltarsi indietro e senza prescindere

da ciò che è stato; suggerito a uomini audaci e impazienti di riacquistare un ruolo decisivo nella creazione della società in cui vivono, capaci di costruire senza prevaricazioni e senza arroganza.

Spunti di riflessione, brani di testi e saggi, giurisprudenza e sociologia, pensiero filosofico e religioso, raccontando si intrecciano e si intersecano a formare una ragnatela che tutto collega.

Il puzzle piano piano si perfeziona e l’immagine si fa più nitida e chiara. Non vuole essere la fine di un lungo e complesso lavoro ma un inizio e una provocazione per i lettori. Una agorà, un luogo di incontro e confronto”.

Suddiviso in sei parti, il volume affronta diversi argomenti: la politica, la famiglia, la cosmesi dei diritti, la salute, l’evoluzione e il progresso.

Maria Rita Mottola, avvocato e autrice di testi giuridici e non solo, collabora con il prof. Claudio Cendon, presidente di A.L.E.R.A.M.O. onlus, associazione culturale che si occupa di promuovere la bellezza delle arti e del territorio del Monferrato. Collabora anche con altre associazioni di volontariato e gruppi di lavoro e di studio.

Modererà l’incontro la giornalista Veronica Iannotti. Ingresso libero.