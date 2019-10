Torna il Progetto di storia contemporanea, promosso dal Consiglio Regionale del Piemonte attraverso il Comitato Resistenza e Costituzione, a cui negli anni hanno partecipato anche migliaia di studenti astigiani. Il premio confermato per questa 39.ma edizione è costituito da viaggi studio nei luoghi della memoria in Italia e in Europa.

L’Israt è in prima fila tra i soggetti che concorrono all’organizzazione, assicurando il supporto al concorso da oltre venticinque anni. In particolare l’Istituto approfondirà, attraverso specifici incontri, i tre temi di ricerca indicati per l’edizione 2019/2020 del Progetto: lo sport e la storia del ‘900, la caduta del Muro di Berlino trent’anni dopo, i cinquant’anni della Regione Piemonte.

All’iniziativa, promossa in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale, potranno aderire gli studenti degli istituti superiori e degli enti di formazione professionale: affiancati dai docenti, studieranno e approfondiranno il tema prescelto lavorando in gruppo (cinque ragazzi impegnati per ogni équipe).

Il cronoprogramma prevede: iscrizione entro il 31 ottobre; giornata formativa, rivolta agli insegnanti, per l’illustrazione dei temi di ricerca: 21 ottobre (nella sede del Consiglio Regionale); termine per la consegna degli elaborati: 31 gennaio.

Entro la metà di dicembre l’Israt organizzerà, con la partecipazione di esperti, i tre incontri formativi rivolti a studenti e insegnanti e aperti, come sempre, alla cittadinanza.

Anche nelle altre province piemontesi il ruolo degli Istituti per la storia della Resistenza e della società contemporanea sarà incentrato sull’approfondimento delle tematiche fissate per questa 39.ma edizione.

Per ulteriori informazioni e per scaricare la documentazione del Progetto ci si può collegare al sito web dell’Israt: www.israt.it