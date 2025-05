Tra meno di una settimana, sul palco del cinema Cristallo, torna la mitica “Nota d’Oro”, la maxi festa canora sandamianese che sta per festeggiare le 50 candeline sulla torta! L’importanza del concorso è dimostrata dall’adesione di ben 41 cantanti in erba provenienti da varie località del Piemonte. Il festival, che è organizzato da don Antonio Cherio e dalle bravissime musiciste e coriste del gruppo Diapason, si avvale della collaborazione dello Zecchino d’Oro, della Fondazione “Mariele Ventre”, dell’Antoniano di Bologna e della testata “Il Giornalino”. “Considerato il notevole numero di adesioni pervenute – ha affermato don Cherio – i 41 giovani artisti, che hanno un’età compresa tra 5 e 12 anni, si esibiranno in due serate, ognuna caratterizzata da 17 brani in gara”.

I bimbi saranno diretti da Luigina Rabino e proporranno i loro brani con l’accompagnamento musicale delle “Diapason”.

Ogni serata avrà inizio alle 20.45 e si concluderà con la proclamazione del vincitore di una preziosa nota realizzata in oro.

Presentatrice della serata di giovedì 15 maggio sarà Cristina D’Avena che, per l’occasione, sarà affiancata da Pietro Ubaldi.

I 21 mini-cantanti, tra solisti e duetti, in gara giovedì saranno: Leonardo Maria D’Ugo (San Damiano) con “Il topo con gli occhiali”; Lara Sorba (Cellarengo) con “Ho visto un re”; Giorgia Valsania (San Damiano) con “Il cuoco pasticcione”; Adele Cappello (San Damiano) con “La barchetta di carta”; Bianca e Alice Demarie (Ferrere) con “Nonno Superman”; Emanuele Dal Ben (Pralormo) con “Lo scriverò nel vento”; Amelia Omedè (Priocca) con “Le piccole cose belle”, Aurora Maria Ledda e Angela Trinchero (San Damiano) con “Il coccodrillo come fa?”; Sofia Gallino e Giorgia Scanavino (Priocca) con “Prendi un’emozione”; Melissa Franco (San Damiano) con “Inventa una poesia”; Isla Nina Toscani Phillips (San Damiano) con “Un sogno nel cielo”; Anna Ereno (San Damiano) con “Dò i numeri”; Michela e Martina Bolle (San Damiano) con “Tali e quali”; Alice Nesto (Cortandone) con “Lo stelliere”; Isabella Falletto (Govone) con “Il domani”; Leandra Molla (San Damiano) con “Il caffè della Peppina” e, infine, Umberto Trinchero (San Martino Alfieri) con “Attenti alla musica”. A esibirsi, come ospiti, saranno le ballerine della palestra “Gym 2000” di San Damiano, il “Gruppo Soul Dance” di Castganole Lanze e i bimbi della scuola primaria di Cellarengo.

Lo show di venerdì verrà invece condotto da Sonia De Castelli e Davide Garbolino, e vedrà l’esibizione di 20 bambini, ossia: Emma Rita Amalberto (Dusino San Michele) con “Ninna nanna del chicco di caffè”; Letizia Rabino (Canale) con “Il mare sa parlare”; Aisha Sarr (Asti) con “Amico nemico”; Vittoria Fidanza e Carolina Rabino (San Damiano e Canale) con “La mia bidella candida”; Aurora Gallo (San Damiano) con “Un sogno leggerissimo”; Chiara Luce Novo (Valfenera) con “44 gatti”; Irene Benotto (Villafranca) con “Il valzer del moscerino”; Aurora Santantonio (Cisterna) con “Il bianco con il giallo”; Sofia Mosetto (Asti) con “Le tagliatelle di nonna Pina”; Sveva Valsania (San Damiano) con “Messer Galileo”; Kristiano Laska (San Damiano) con “Il drago raffreddato”; Michele Dematteis (San Damiano) con “Il contadino”; Aurora Pace (San Damiano) con “Il singhiozzo”; Cesare Valsania Marinetti (San Damiano) con “Scacco matto”; Daniele e Lara Salamano (Ferrere) con “L’amico mio fantasma”; Anna Tagliaferro (Priocca) con “Regalerò un sogno” e, infine, Filippo e Beatrice Brusamolin (Pralormo) con “Il gatto puzzolone”.

L’animazione sarà garantita dalla Palestra “New Dance” di Alba, dal gruppo “Dansing” di Roatto e dalle allieve della Scuola di Danza “Annie Royal Academy” di Asti.

Laura Novara