Giovedì 8 febbraio alle 21 al Teatro Alfieri di Asti, per la sezione Altri percorsi della fortunata Stagione Teatrale organizzata in collaborazione con Piemonte dal Vivo, arriva “Esodo – Racconto per voce, parole e immagini sull’esodo Istriano, Fiulano e Dalmata” di e con Simone Cristicchi, con la collaborazione alla scrittura di Jan Bernas, prodotto da Corvino Produzioni.

Al Porto Vecchio di Trieste c’è un “luogo della memoria” particolarmente toccante: il Magazzino numero 18. Racconta di una pagina dolorosa della storia d’Italia, di una complessa vicenda del nostro Novecento mai abbastanza conosciuta, e se possibile resa ancora più straziante dal fatto che la sua memoria è stata affidata non a un imponente monumento ma a tante, piccole, umili

testimonianze che appartengono alla quotidianità. Il Magazzino conserva sedie, armadi, materassi, letti e stoviglie, fotografie, giocattoli, ogni bene comune nello scorrere di tante vite interrotte dalla storia, e dall’Esodo: con il Trattato di Pace del 1947 l’Italia perse vasti territori dell’Istria e della fascia costiera, e circa 300 mila persone scelsero – davanti a una situazione dolorosa e complessa – di lasciare le loro terre natali destinate a non essere più italiane. Non è difficile immaginare quale fosse il loro stato d’animo, con quale e quanta sofferenza intere famiglie impacchettarono le loro cose lasciandosi alle spalle le case, le città, le radici. Davanti a loro difficoltà, paura, insicurezza, e tanta nostalgia.

