Selezionate le 8 compagnie vincitrici di Scintille, il concorso rivolto a compagnie teatrali under 35 finalizzato alla produzione di uno spettacolo teatrale da promuovere sul territorio nazionale. Il concorso, giunto alla decima edizione, è promosso e realizzato dal Festival Asti Teatro in collaborazione con Tieffe Teatro Milano e la Fondazione Piemonte dal Vivo. Si svolgerà il 20 e 21 giugno a Milano al Teatro Menotti e il 21 e 22 giugno ad Asti, nei cortili del centro storico, all’interno di Asti Teatro 41. Questi i progetti selezionati: Compagnia Caterpillar “A braccia aperte” (Milano) Compagnia Talia’s machine “Hot – chiamate in attesa” (Milano) Associazione culturale Thè a tré “A titolo precario” (Torino) Compagnia Gli Artimanti “Carlotta e il giovane Werter” (Milano) Fenice teatri “La stanza dei giochi” (Palermo) Compagnia Flavia Ripa “Attilio” (Milano) Compagnia Bimbos factory “Pramkicker” (Roma) Compagnie Coperte strette “Tre sorelle: una grammatica essenziale” (Milano) Le compagnie presenteranno un assaggio di 20 minuti del proprio spettacolo ad Asti e a Milano. Il progetto vincitore, scelto dal pubblico e da una giuria di operatori teatrali, riceverà un contributo economico di 8 mila euro e la possibilità di rappresentare lo spettacolo finito nelle stagioni teatrali 2019/2020 di Asti e del Teatro Menotti di Milano. La collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo, in un’ottica di rete e promozione dei processi rivolti all’innovazione in campo artistico, alla sperimentazione dei nuovi linguaggi della scena con particolare riguardo ai giovani e alla promozione di nuovi talenti, si svilupperà attraverso la programmazione di una recita dello spettacolo vincitore sul territorio piemontese. La compagnia selezionata sarà distribuita con un cachet fisso di 1.500 euro + iva (onnicomprensivo di scheda tecnica e aiuti su piazza).