La Stagione di Teatro, realizzata dal Comune di Asti in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo, continua con un nuovo appuntamento della sezione Altri Percorsi, che per l’occasione si tiene a Spazio Kor: venerdì 14 marzo alle 21 Davide Enia è il protagonista di “Autoritratto”, spettacolo del quale è anche autore.

Luci Paolo Casati, musiche originali Giulio Barocchieri, suono Francesco Vitaliti, co-produzione CSS Teatro stabile di innovazione del FVG, Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa, Accademia Perduta Romagna Teatri, Spoleto Festival dei Due Mondi, con il patrocinio della Fondazione Falcone.

“Io non ho nessun ricordo del 23 maggio 1992 – spiega Enia – non ricordo dove fossi, con chi, quando e dove ho appreso la notizia della bomba in autostrada che ha ucciso il giudice Giovanni Falcone, sua moglie e alcuni agenti della scorta. I miei parenti, i miei amici, i miei compagni, tutte le persone che conosco hanno un chiaro ricordo di quel giorno. Io ho un vuoto che non si riempie”.

Davide Enia è nato a Palermo nel 1974 e nel corso della sua carriera di attore, regista e autore di teatro ha vinto – tra gli altri – il Premio UBU, il Premio Tondelli, il Premio ETI e il Premio Gassman. In questa intensa orazione civile compone un autoritratto, che scava nella sua memoria e in quella della sua città, cercando di colmare il vuoto creato da una sorta di nevrotica rimozione del dolore provato per le stragi e le morti di mafia.

Biglietti (23 € intero, 20 € ridotto) disponibili sulla piattaforma www.bigliettoveloce.it e alla cassa del Teatro Alfieri, aperta il martedì e il giovedì dalle 10 alle 17 e nel giorno dello spettacolo a partire dalle 19 direttamente a Spazio Kor.

Informazioni tel. 0141.399057 www.teatroalfieriasti.it

La stagione è resa possibile grazie alla preziosa collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo, oltre che al contributo di Regione Piemonte, MIC, Fondazione Cassa di Risparmio di Asti e Banca di Asti.