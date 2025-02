Sabato 22 febbraio alle ore 21 a San Damiano d’Asti, al Foro Boario, ci sarà un’inedita serata dedicata ai bambini e alle famiglie con lo spettacolo “Siamo fatti di stelle. Omaggio a Margherita Hack” del Teatro degli Acerbi.

Commenta Davide Migliasso, sindaco di San Damiano d’Asti: “Siamo contenti di finanziare questi spettacoli che danno l’opportunità di avvicinarsi fin dalla giovane età al teatro. È una novità di quest’anno oltre al cartellone di Teatro Scuola in corso. Vi aspettiamo numerosi per condividere insieme, con bravissimi attori, l’emozione del teatro.”

Lo spettacolo è un omaggio ideato, scritto e interpretato da donne per una grande donna del panorama culturale italiano e internazionale: Margherita Hack, la nota astrofisica scomparsa nel 2013, “stella” davvero intramontabile grazie alla sua personalità straordinaria, ai suoi molteplici interessi nel campo dello sviluppo sociale e culturale, ai suoi meriti scientifici e, non ultimo, alla sua umanità e alla grande capacità comunicativa, che le permetteva di trasmettere con semplicità e chiarezza concetti complessi al pubblico più vasto, anche quello dei giovanissimi.

Sul palco una “Prof” di cui non si fa mai il nome, una sorta di alter ego di Margherita Hack, in cui ai dati biografici e alle citazioni tratte dagli scritti e dalle tante interviste si mescola l’invenzione teatrale. Un meccanismo che ci consente di ritrovarla in un’immaginaria aula scolastica, alle prese con un’interlocutrice improbabile che fa da tramite tra la scienziata e il pubblico.

In scena Patrizia Camatel e Giulia Masoero, con canzoni e musiche di Antonio Catalano e Matteo Ravizza.

Ingresso: € 2 bambini, € 5 adulti.

È consigliata la prenotazione al link:

https://www.appuntamentoweb.it/it/piemonte/asti/san-damiano-dasti-siamo-fatti-di-stelle-22-02-25/

Per informazioni: Teatro degli Acerbi, cell. 3518978847 – teatrodegliacerbi.it

La serata fa parte della rassegna “Teatro in Terra Astesana” del Teatro degli Acerbi, sostenuta dalla Fondazione CRT e con sponsor la Banca di Asti.