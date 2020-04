È stata pubblicata una circolare regionale con le indicazioni per le attività dei Centri di Raccolta rifiuti piemontesi. La Regione Piemonte ha consentito la riapertura dei centri di raccolta per il conferimento del verde, a condizione di mettere in atto alcune indicazioni al fine di tutelare la salute dei lavoratori e degli utenti. Pertanto per procedere a tale apertura occorre: definire l’apertura con orari limitati allo stretto necessario, eventualmente mediante gestione previa prenotazione degli accessi; disporre una limitazione del numero di accessi per uno stesso utente (per es non più di due volte al mese); dare indicazioni all’utenza di accedere indossando mascherina e guanti; predisporre un servizio d’ordine che regolamenti l’accesso e garantisca il rispetto delle distanze interpersonali tra utenti e addetti al centro e tra gli utenti in attesa.