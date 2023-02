Proseguono fino al 24 marzo gli appuntamenti del camper itinerante predisposto dalla Regione Piemonte per assistere i proprietari nella presentazione online delle domande per i contributi per le piante tartufigene e per dare informazioni sulla gestione dei boschi: l’iniziativa è del settore regionale Foreste, in collaborazione con IPLA.

Il Vice Presidente Fabio Carosso sarà presente agli incontri in calendario nell’Astigiano: mercoledì 15 febbraio a Vesime, giovedì 16 a Roccaverano, martedì 21 e mercoledì 22 a San Damiano d’Asti, il 23 a Villanova d’Asti, il 24 a Valfenera, il 27 e 28 febbraio a Villafranca d’Asti, 1-2 marzo a Castellero.

Lo sportello forestale itinerante fornisce supporto per i 2 bandiper la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale che sono stati avviati nei mesi scorsi: un bando prevede indennità per le piante tartufigene mentre l’altro bando è per il sostegno alle attività di salvaguardia e potenziamento delle tartufaie e all’impianto di piante tartufigene nelle aree vocate.

“Siamo soddisfatti dell’accoglienza avuta: con questa iniziativa la Regione vuole dare un supporto per i bandi e per la gestione dei boschi, fornendo informazioni utili. Lo facciamo andando direttamente nelle piazze delle città e dei paesi, mettendo a disposizione il personale tecnico in grado di assistere chi intende presentare le domande”- afferma Carosso.

Il camper sarà presente nei Comuni con orario 9:30-13 e 14-17. In totale, sono 49 i Comuni delle province di Asti, Alessandria e Cuneo e della città metropolitana di Torino coinvolti negli incontri sul territorio, iniziati il 2 dicembre scorso da Alba.