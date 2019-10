É in programma a Mombercelli domani sabato 19 e domenica 20 ottobre la 39ª fiera del tartufo, manifestazione che in ogni settimana dell’l’autunno dà appuntamento nei principali centri della provincia astigiana. Quest’anno nell’importante centro della valle Tiglione, grazie al gemellaggio con la umbra Città di Castello ed ospite l’isola di Pantelleria con il suo ambasciatore del gusto: lo chef Salvatore Bottaro ed i vini della cantina Basile, saranno tante le novità, in particolare gastronomiche, che si affiancheranno alle proposte tradizionali locali.

Il tutto avrà inizio sabato 19 alle 15 nella palestra della scuola media Costanzo Zandrino dove saranno presentati i recenti lavori di manutenzione; quindi nell’area circostante nell’ambito del progetto “No tree no truffle” saranno messi a dimora alcuni alberi di tiglio. Alle 18 nella sala consigliare del comune si svolgerà la tavola rotonda “Design del paesaggio e valorizzazione del territorio” con la presentazione dei progetti di riqualificazione delle piazze Vittorio Alfieri ed Unione europea redatti da: “Pininfarina architecture & interiors”. Alle 19 e 30 street food ed alle 21 concerto della “Wally and The real sound blues band”.

Il giorno successivo alle 9 e 30 apertura ufficiale della fiera con il mercato di prodotti enogastronomici; alle 10 e 30 show cooking con Salvatore Bottaro chef del ristorante Zabib di Pantelleria e sfida con Walter Ferretto del ristorante Cascinale nuovo di Isola d’Asti; sarà una avvincente gara all’ultimo piatto alla quale sovraintenderà quale presidente di giuria Ingrid Muccitelli nota presentatrice di Linea verde.

A seguire degustazioni di vini a cura dell’Associazione italiana assaggiatori, dei Produttori del Nizza e della cantina Basile di Pantelleria; quindi assegnazione del premio “Uno di Noi”.

Alle 12 in piazza Unione europea apertura degli stand gastronomici cura delle Pro Loco; si potranno gustare: con Agliano Polenta con robiola e tartufo; con Antignano tagliolini al tartufo e crostata di mais ottofile alla confettura di ciliegie; con Castello d’Annone battuta di fassona con tartufo e torta dell’abbondanza; con Castelnuovo Calcea gnocchi al sugo di salsiccia e brasato al Barbera con purè; con Mombercelli friciula con lardo, friciula con crema di nocciole, uovo con tartufo e gelato con Tartufo; con Santa Caterina agnolotti al sugo di carne, agnolotti bianchi al tartufo e l’antico budino di casa Savoia; con Vinchio Bis di antipasti (vitello tonnato e acciughe al verde) e pasta e fasò; ospiti le Colline del mare che proporranno arancine allo zafferano di Sicilia, tartufo nero con cuore di cernia bruna e uva passa di Pantelleria, flan di cardo gobbo con fonduta e tartufo e cassatina siciliana al Passito di Pantelleria.

Alle 15 in piazza Alfieri il Teatro viaggiante presenterà La famiglia Mirabella: uno spettacolo brillante con saltimbanchi ed acrobati vincitori del Premio Takmiri per l’arte circense.

Durante tutta la giornata animazioni con spettacoli, artisti di strada e giochi per bambini, intrattenimento musicale a cura di Radio valle Belbo. La conclusione è prevista presso lo stando della pro loco di Mombercelli con con una merenda a base di friciula.

L’area della manifestazione sarà raggiungibile tramite un servizio di navette con partenze continuative da piazza I Maggio, dal piazzale del cimitero e dalla cantina sociale Terre astesane.

Di. Esse. Bi.