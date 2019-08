Ogni anno, attorno alla notte di San Lorenzo, nelle piazze e nelle cantine italiane gli enoappassionati sono protagonisti del brindisi più atteso dell’estate, vista stelle cadenti, con “Calici di Stelle”.

Cocconato (Asti) aderisce all’evento del Movimento Turismo del Vino e Città del Vino, l’associazione dei comuni vitivinicoli d’Italia, con una serata in programma per venerdì 9 agosto in cui vino e offerta culturale, insieme alla magia del territorio sotto la scia delle Perseidi, rappresentano l’abbinamento vincente in una formula che unisce la filosofia del buon bere a cene, eventi e spettacoli.

A partire dalle 20 in piazza Cavour si potrà degustare uno speciale menu ricco e di qualità a cui collaborano ristoranti, agriturismi, bar e produttori vinicoli del paese.

Aperitivo “in rosa” servito da Caffè Roma e Caffè della Piazza (spumante Rosé di Nebbiolo 531 Dezzani, Rosato di Nebbiolo Vin Gris del Benefizio di Cocconito); insalata di polpo della trattoria Sottosopra con spumante di Pinot nero “Pinella” Poggio Ridente; tatin di peperoni e gelato al salmerino della Cascina Rosengana con Piemonte Sauvignon D’Or di Maciot; tajarin con burro, tartufo nero e acciughe del ristorante della Locanda Martelletti con Piemonte Bonarda di Marové; filetto di trota iridea con pomodori confit, crema parmentier della Cantina del Ponte e Grignolino d’Asti della Cantina Nicola; cheesecake con pesche e amaretto del Cannon d’Oro con Malvasia di Castelnuovo Don Bosco Rosetta di Bava; caffè del Caffè Roma e del Caffè della Piazza.

Il costo del menu è di 35 euro a persona.

Le prenotazioni si accettano fino a mercoledì 7 agosto alla Cantina del Ponte (0141907003).

La serata sarà accompagnata dalle note di violino e sassofono dello Sweet Sound Duo.

Con il patrocinio del Comune di Cocconato.