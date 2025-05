Una torta speciale per un compleanno speciale dedicata a un vino speciale.



Il primo giugno, dalle 16, al Centro Enoturistico della Cantina Barbera dei Sei Castelli, in regione Opessina 41 a Castelnuovo Calcea (Asti), si festeggerà il primo compleanno del Piemonte doc Marengo, il primo spumante brut prodotto dalla cooperativa astigiana, a base di uve cortese, varietà autoctona del territorio.



Il vino fu lanciato, appunto, un anno fa e in questi mesi ha riscosso un grande successo tra clienti e wine lovers, tanto che la sua produzione è stata addirittura triplicata. Immancabili, alla festa del primo giugno, saranno il taglio della torta e i brindisi con calici di Marengo.



«È diventato uno dei nostri prodotti di punta, amato e scelto per le qualità delle sue bollicine e per essere diventato il simbolo dei brindisi per ogni occasione» è il commento soddisfatto di Maurizio Bologna, presidente della cooperativa che raccoglie circa 300 soci conferitori.



Enzo Gerbi, direttore enologo della Sei Castelli, pone l’accento sulle potenzialità delle uve Cortese: «I nostri soci vignaioli, con il loro attento e perfetto lavoro in vigna, hanno fatto del Cortese una delle uve più performanti della nostra produzione. Ci hanno permesso di scoprire una complessità aromatica inaspettata per un vitigno spesso associato alla semplicità. Oggi – aggiunge Gerbi -, con la seconda annata di Marengo in fase di affinamento attraverso il Metodo Martinotti, metodo nato in Piemonte e oggi utilizzato in tutto il mondo, osserviamo una maturità diversa, legata all’andamento climatico dell’annata, con una maggiore struttura, ma anche più definizione e ampiezza aromatica. È il segno evidente che il Cortese ha margini di crescita, anche nella declinazione spumantistica. Un’opportunità per il vitigno e per il territorio. Questo progetto – annota ancora il direttore enologo – ci ha portato a riflettere seriamente su come valorizzare i vitigni autoctoni in chiave moderna e internazionale, senza snaturarne l’identità».



Un successo, quello dello spumante Marengo firmato dalla Cantina Sei Castelli, ben spiegato non solo dal fatto che la produzione è triplicata rispetto alla prima uscita, ma anche da come oggi le bollicine brut a base di uve Cortese della cooperativa astigiana siano tra le più scelte da visitatori e appassionati che frequentano il Centro Enoturistico di regione Opessina.



Si tratta di risultati che incoraggiano, senza dubbio, ma che al tempo stesso, includono anche una necessaria assunzione di responsabilità da parte della Cantina Barbera Sei Castelli, la responsabilità a continuare a investire in ricerca, in sperimentazione enologica e nella valorizzazione delle varietà viticole autoctone di un territorio che, proprio grazie al lavoro dei suoi vignaioli, dal 2014, per primo tra gli areali vitivinicoli di pregio in Italia e in Europa, è diventato Patrimonio dell’Umanità tutelato dall’Unesco. Un primato di cui il Piemonte Doc Marengo Brut è diventato, a buon titolo, uno dei testimonial più apprezzati.





Info: CENTRO ENOTURISTICO E MUSEO: Regione Opessina, 41 – 14040 Castelnuovo Calcea (AT) tel. 0141.957137- puntovendita@barberaseicastelli.it – prenotazioni@barberaseicastelli.it – https://www.barberaseicastelli.it/