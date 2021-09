È tutto pronto per l’edizione 2021 della Douja d’Or, la festa del vino del Monferrato che va in scena durante uno degli avvenimenti più importanti dell’anno enologico.

La vendemmia. Confermato il format dello scorso anno: un evento itinerante, che si spalma su più weekend, per rispettare le normative anti-covid e permettere la sicurezza di tutti.

Da sabato al 3 ottobre, per quattro weekend, dal venerdì alla domenica, la 55° edizione della Douja d’Or è pronta a partire.

L’evento inaugurale si svolgerà domani alle 16.30 al Teatro Alfieri.

Ecco il programma completo del week end

DEGUSTAZIONE DEI VINI PIEMONTESI

PIAZZA SAN SECONDO

A cura di Piemonte Land of Wine e Consorzi di Tutela. Degustazioni vini con Piatto degustazione con assaggi di Gorgonzola DOP, formaggi e salumi Dop e Igp piemontesi.

Prenotazioni e info www.doujador.it

DEGUSTAZIONI DOUJA DEL MONFERRATO

CORTILE DI PALAZZO DEL MICHELERIO

A cura del Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato Degustazioni di grandi vini bianchi e rossi del Monferrato, selezionati in oltre 200 etichette, in abbinamento a tipicità gastronomiche della tradizione piemontese a cura di Coldiretti, Cia e Confagricoltura Asti.

Nel bistrot del Monferrato è possibile prenotare la cena con una proposta di 4 menù degustazione realizzati in collaborazione con Monferrato on Stage e lo chef Francesco Federico Ferrero.

DEGUSTAZIONE DI ASTI E MOSCATO D’ASTI DOCG IN PUREZZA E MISCELATI

PIAZZA ROMA

A cura del Consorzio per la Tutela dell’Asti e del Moscato d’Asti docg, cocktail con Asti Spumante o Moscato d’Asti docg e assaggi in purezza di Asti Spumante in tutte le sue declinazioni in abbinamento con prodotti del territorio.

Info tel. 0141594842 – consorzio@astidocg.it.

DEGUSTAZIONI DI VINI BIO AL VINISSAGE

CASCINA DEL RACCONTO

L’Associazione Produttori del Vino Biologico del Piemonte Open Wine Bar ed Enoteca bio con una selezione di denominazioni che si alternano durante i quattro fine settimana. Il week end sarà dedicato a “LANGHE, MONFERRATO, ROERO”.

Sabato 11 alle 19, degustazione condotta da Gino Dalla Porta di Sette e Kippis con Pier Ottavio Daniele di Slow Wine: alla scoperta di “Langhe, Monferrato, Roero” con finger food bio dello chef Walter Ferretto prenotazioni tel. 329 2284049 • Alle 21.30 “COLPO DI TEATRO” spettacolo con i racconti dell’attore Jacopo Morra con degustazione.

Domenica 12 dalle 11 alle 14 “BORSA DEL LIBRO ENOGASTRONOMICO”, Libri di cibo e vino a prezzi sostenibili • Alle 19 si svolge BARBATELLER – racconti di vite con Beppe Orsini – riconoscimento ai divulgatori del vino bio – chiacchierata enoica con degustazione di Grignolino. Prenotazioni e info tel. 329 2284049.

Dall’11 settembre fino al 3 ottobre (venerdì e sabato 18-01 e domenica 11-14 / 18-22.30) mostra del Fotografo Giulio Morra ed esposizione di Sergio Brumana.

WINE MASTERCLASS

RIDOTTO DEL TEATRO ALFIERI

Piemonte Land of Wine e Consorzi di Tutela soci, con il supporto di AIS Piemonte propone, Domenica 12 settembre alle 18.30 “I VITIGNI BIANCHI: Cortese vs Timorasso” e alle 20 “IL NEBBIOLO: l’Albugnano, il Monferrato, le Terre Alfieri”.

DEGUSTAZIONE DI VERMOUTH IN PUREZZA

E IN MISCELAZIONE

CORTILE DI PALAZZO OTTOLENGHI

A cura dell’Unione Industriale della provincia di Asti, in degustazione oltre 50 tipologie di Vermouth anche in miscelazione.

PALAZZO OTTOLENGHI – SALA DEGLI SPECCHI

A cura del Consorzio Tutela Grappa del Piemonte e Grappa di Barolo e dell’ Associazione Nazionale Assaggiatori Grappa ed Acquaviti in collaborazione con la Camera di commercio di Alessandria – Asti e con l’Unione Industriale della provincia di Asti. Prenotazioni tel. 335.7040378 o info@consorziograppapiemontebarolo.it. Informazioni: info@consorziograppapiemontebarolo.it anagpiemontereferente@gmail.com.