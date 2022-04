Cosa c’è di meglio di una forma di pane appena sfornato per comunicare valori di genuinità, comunità, bontà, semplicità? Quando poi questo pane è fatto con farine di grano italiano, coltivate a poche centinaia di metri dal forno in cui viene preparato, la simbologia diviene ancora più evidente.

La “Pagnotta di Cocconato” è il primo prodotto ideato dal Consorzio Cocconato Riviera del Monferrato: un gruppo di imprenditori locali, innamorati del paese iscritto tra i Borghi più belli d’Italia e uniti per la valorizzazione del proprio territorio che, il 25 aprile, nel corso dell’Antica Fiera di San Marco organizzata da Comune di Cocconato e Pro Loco, si racconteranno all’interno della loro sede in via Vittorio Veneto 1.

La Pagnotta di Cocconato è stata pensata appositamente per il Consorzio: si può acquistare in paese, presso la panetteria Marco e Elena, la latteria Daniela Bragagnolo e il supermercato Despar di Cocconato e viene servita dall’ Osteria della Pompa e dal ristorante della Locanda Martelletti.

Non solo pane però: nel suo ambizioso progetto di promozione dello straordinario tessuto enogastronomico locale, il Consorzio riunisce tante diverse realtà, dall’ospitalità e dalla ricettività fino alle tipicità del gusto (produttori di vino e di nocciole, salumi, salse e carni, apicoltori, ristoranti, trasformatori e affinatori di formaggi: Emilio Berruti Macelleria, Caseificio Balzi, Apicoltura Beeo, Maciot, Marové, Cantina Nicola, Poggio Ridente, Paoletti, Dezzani, Benefizio di Cocconato, Cantina del Ponte, Osteria della Pompa, Cascina Rosengana, Salumificio Ferrero).

Fondato il 15 settembre 2020, il Consorzio Cocconato Riviera del Monferrato dallo scorso autunno ha sede nel centro del paese: qui espone e vende i prodotti delle aziende associate e organizza diverse iniziative come tasting, corsi di degustazione, corsi di formazione, corsi di apicoltura, vari eventi. Gli orari di apertura della sede sono: lunedì e sabato 9-12 / 15/18; mercoledì, giovedì e venerdì 9-12; domenica 11-17. Il compito statutario del Consorzio è quello di promuovere le attività dei soci, le rispettive strutture, i prodotti; valorizzare il turismo e le strutture ricettive di Cocconato; promuovere la partecipazione a eventi locali, nazionali e internazionali; organizzare a Cocconato eventi per la valorizzazione enogastronomica.

Il presidente del Consorzio è Adriano Cavallito, vicepresidente è Paolo Macchia; le aziende associate sono rappresentate nel consiglio di amministrazione.