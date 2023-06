Riprendono incalzanti gli appuntamenti estivi all’Enoteca Amica del Mercato Contadino di Campagna Amica ad Asti.

Si parte sabato 17 giugno (ore 9,30) prenderà il via il Corso di Panificazione con grani antichi a cura di Stefano Vola, Maestro della panificazione tra i migliori pizzaioli d’Italia. Dal racconto e dall’esposizione di grani antichi a cura di un contadino e di un mugnaio all’arte della lievitazione e dall’autolisi nella preparazione dell’impasto alla ricetta, all’impasto, alle pieghe, alla lievitazione e alla cottura, tante saranno le informazioni utili per imparare a panificare con successo e soddisfazione. In abbinamento ad un assaggio di pizza, un calice di vino e la focaccia con i prodotti del Mercato Contadino di Campagna Amica.

A cura dell’Azienda Agricola Agricoltura Indigena, seguirà l’esposizione e il racconto dei prodotti agricoli biologici. Quota di adesione: euro 30.

Posti limitati: necessaria la prenotazione entro giovedì 15 giugno telefonando a: 337 1120058.

E’, invece, stato ri-calendarizzato a venerdì 30 giugno, causa maltempo, il nuovo appuntamento enoico-musicale Beverdì, l’originale format che coniuga il tempo lento dell’aperitivo, con i ritmi e l’offerta di Palco19.

L’appuntamento è negli spazi aperti all’EnotecAmica del Mercato Contadino di Campagna Amica Asti in corso Alessandria 271 (con ingresso anche da viale Pilone 184), presso cui ritrovare ampia scelta tra oltre 500 etichette dell’EnotecAmica in abbinamento ai prodotti stagionali e a kmZero del Mercato Contadino, con angolo wine and agricocktail a cura di Palco19.

A ritmare la serata, i brani selezionati e mixati da Dj Set Millennial. Ingresso libero. Info e prenotazioni: 337 1120058. Il Beverdì proseguirà nei mesi estivi con le seguenti date: 21 luglio, 25 agosto e 15 settembre.

Spostandosi in città, altri tre grandi appuntamenti vedono Coldiretti Asti co-protagonista di incontri sociali di grande visibilità.

Mercoledì 14 giugno, la città di Asti ospiterà la XXIV Giornata Interregionale dei Pensionati Coldiretti, con arrivi previsti da tutto il Piemonte, dalla Valle d’Aosta e dalla Liguria. Il ritrovo è fissato alle ore 10 presso la Cattedrale di Santa Maria Assunta dove, dopo l’accoglienza e una piccola colazione di benvenuto, alle ore 11 verrà officiata una Santa Messa da Sua Eccellenza il Vescovo di Asti Marco Prastaro. Alle ore 12 seguiranno i saluti della dirigenza nazionale, regionale e provinciale e, dalle ore 12,30, pranzo sociale nel complesso Cinquecentesco di Palazzo Michelerio. Nel pomeriggio, visita del Museo Paleontologico Territoriale dell’Astigiano meglio conosciuto come “Museo dei Fossili”.

Venerdì 16 giugno è invece atteso il passaggio della Millemiglia con servizio ristoro a cura del Mercato Contadino di Campagna Amica.

Dal 23 al 25 giugno, poi, si terrà in città il XXIX Raduno Nazionale dei Paracadutisti ANPdI, durante il quale verranno fornite le eccellenze enoiche astigiane dell’EnotecAmica e col Mercato di Campagna Amica.

“Un mese di giugno intenso sinonimo di rinnovate occasioni per promuovere le nostre eccellenze enologiche e agroalimentari nonché le bellezze artistico-culturali di Asti e provincia” apprezza il Presidente Coldiretti Asti Monica Monticone.

“In ogni occasione e in ogni contesto, Coldiretti Asti vuole essere propositiva e collaborativa per dare voce ai nostri agricoltori e promuovere l’astigianità più autentica, concorrendo a vivacizzare la cultura e l’economia di Asti e provincia” aggiunge il Direttore Coldiretti Asti Diego Furia.