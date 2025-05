Oggi, venerdì 9 maggio alle 17, nella Sala Convegni della Banca di Asti è in programma la 32ª “Festa dello Sport – Lo Sportivo astigiano dell’Anno”.

L’evento, promosso ed organizzato da Albatros Comunicazione, sarà anche quest’anno abbinato alla presentazione ufficiale della “StraAsti” – Trofeo “Banca di Asti”, la cui 38ª edizione (magliette azzurro/turchese per gli adulti e bianche per i “Baby”) è in programma venerdì 30 maggio con partenza e arrivo in piazza Alfieri.

Come ogni anno sarà nell’occasione premiato lo “Sportivo astigiano dell’anno”. A ricevere il prestigioso riconoscimento sarà Rachele Torchio che, allenata da Luca Ruffinengo, si è distinta nei 100 e 200 piani (argento agli italiani Juniores e Campionessa Italiana Universitaria). Dopo essere cresciuta nell’Hammer Team San Damiano, veste i colori della Battaglio Cus Torino. Di recente è stata anche premiata dal Panathlon Club Asti con il Premio “Assoluto” 2024.

Rachele Torchio succederà sull’Albo d’Oro al pugile Etinosa Oliha Campione del Mondo Ibo ed Ibf premiato lo scorso anno.

Anche quest’anno, in occasione della 32ª “Festa dello Sport”, Albatros Comunicazione provvederà alla consegna delle quote di solidarietà relative alla 38ª “StraAsti”- 19° Memorial “Giorgio De Alexandris”. A riceverle saranno Gsh Pegaso, Croce Verde Asti (116 gli anni dalla fondazione), Croce Rossa, Ana, Protezione Civile “Città di Asti” (che quest’anno festeggia il “trentennale” di attività), Ass. Zoofila astigiana/Canile municipale. E a One More Life per la “Astipedalando tra i borghi” di giovedì 1° maggio.

Alla Scuola Secondaria di 1° grado “O.L. Jona” (IC1) sarà consegnato un contributo di 100 euro a sostegno della partecipazione di due formazioni (maschile e femminile) ai Campionati italiani scolastici di scacchi in programma a Montesilvano il 10/11 maggio.