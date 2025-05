Nell’ambito della XXXVII edizione del SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI TORINO, in occasione della pubblicazione dell’ultimo libro di Mario Lancisi “David Maria Turoldo. Vita di un poeta ribelle” (TS Edizioni, Milano 2024, 368 pagine, 29,00 €), venerdì 16 maggio, presso la SALA GRANATA, PAD 1, alle ore 11.30, Mario Lancisi dialoga con Gian Carlo Caselli e Francesco Scalfari su «La poesia come ribellione. Chi era davvero David Maria Turoldo?».

“Prete scomodo”, “prete moderno”, “prete di sinistra”. Erano alcune delle etichette che gli venivano affibbiate. Sappiamo che le detestava.

Chi era davvero David Maria Turoldo? … il frate servita che respirò il soffio del Concilio prima del tempo e che tanto segnò, anche dividendo, la Chiesa del suo tempo? E chi è oggi nella memoria delle tante persone che tornano alla sua figura? Partecipò attivamente alla Resistenza, fu predicatore nel Duomo di Milano e diede impulso a molte iniziative di carità e cultura. Si schierò sempre dalla parte dei fragili, non a caso Gli ultimi fu anche il titolo di un film di cui curò la regia.

Amico di tanti protagonisti del suo tempo – da Alda Merini a Pier Paolo Pasolini, da padre Balducci a Carlo Maria Martini – fu uomo di fede e di poesia, capace di parlare a credenti e non credenti.

Mario Lancisi – profondo conoscitore della storia ecclesiale del secolo scorso – ricostruisce con passione narrativa la parabola esistenziale di una delle personalità più amate e discusse della Chiesa del Novecento, svelandone i passaggi cruciali con abbondante mole di aneddoti poco noti, documenti inediti e nuove testimonianze.

L’autore e’ giornalista e scrittore, a lungo inviato del Tirreno e collaboratore dell’Espresso, scrive per il Corriere Fiorentino. Tra i massimi esperti del priore di Barbiana, gli ha dedicato diversi libri, tra cui: I Folli di Dio. La Pira, Milani, Balducci e gli anni dell’Isolotto (2020), Processo all’obbedienza. La vera storia di don Milani (2016), Il segreto di don Milani (2002). È autore di inchieste, biografie e testi dedicati a Gino Strada, Adriano Sofri, padre Alex Zanotelli. Nel 2015, insieme al magistrato Gian Carlo Caselli, ha pubblicato Nient’altro che la verità. Per TS Edizioni ha gia’ scritto nel 2023 il volume Don Milani. Vita di un profeta disobbediente, presentato ad Asti l’anno scorso. Ha inoltre curato il libro-intervista a padre Guidalberto Bormolini Questo tempo ci parla. La rivoluzione spirituale e il sogno di una nuova umanità (2022) e l’inchiesta Preti verdi. L’Italia dei veleni e i sacerdoti simbolo della battaglia ambientalista (2021).

Al termine della presentazione, l’autore si tratterra’ con il pubblico per firmare le copie.

La Casa editrice TS Edizioni, che per il quinto anno partecipa al Salone del Libro di Torino, e’ il marchio editoriale della Fondazione Terra Santa ed ha in catalogo non solo testi di religione e spiritualità con autori noti del mondo cattolico – papa Francesco, Carlo Maria Martini, Gianfranco Ravasi, Vincenzo Paglia, il Custode di Terra Santa fra Francesco Patton, Guidalberto Bormolini, Frédéric Manns, Michael Davide Semeraro -, ma anche libri di viaggio, di curiosità, di varia e di saggistica sull’attualità e una collana di letteratura per l’infanzia con grandi autori.

TS Edizioni è presente nelle librerie italiane dal 2007, dopo avere raccolto l’eredità e la storia della Franciscan Printing Press di Gerusalemme, la casa editrice della Custodia di Terra Santa fondata nel 1847.

Con decine di titoli all’anno, TS Edizioni si avvale della distribuzione di Messaggerie Libri (Emme Promozione).

Nel contesto del mercato editoriale attuale e alla luce delle nuove collane presenti con sempre maggior successo nelle librerie, sia laiche che religiose, TS Edizioni intende continuare ad offrire a un pubblico, il più vasto possibile, strumenti di riflessione e di approfondimento sulla realtà che ci circonda, a partire dai grandi temi della fede, del dialogo e dell’incontro tra le culture.